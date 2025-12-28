قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بقدرات مذهلة.. نظرة شاملة عن أقوى سيارة من بورشه خلال 2025

بورشه كاين الكهربائية موديل 2026
بورشه كاين الكهربائية موديل 2026
صبري طلبه

تعد بورشه كاين الكهربائية موديل 2026 أقوى سيارة كهربائية قدمتها العلامة الألمانية خلال 2025، حيث تدخل فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء بقدرات غير مسبوقة داخل تاريخ الشركة.

وتعتمد هذه النسخة على منظومة دفع متطورة تضعها في صدارة فئتها من حيث القوة والتسارع، مع الحفاظ على هوية كاين المعروفة كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات تجمع بين الأداء العملي والطابع الرياضي الفاخر.

بورشه كاين الكهربائية موديل 2026

تعتمد بورشه كاين الكهربائية على منصة PPE الكهربائية المصممة خصيصًا للسيارات عالية الأداء، ما أتاح تحسين توزيع الوزن وتعزيز الثبات، وتأتي السيارة بقاعدة عجلات بطول 3,020 ملم، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة المساحة الداخلية، خصوصًا لركاب الصف الخلفي. 

بورشه كاين الكهربائية موديل 2026

ويظهر التصميم الخارجي بجنوط رياضية كبيرة، ومصابيح أمامية حادة تعمل بتقنية LED، مع مصابيح خلفية شريطية متصلة تمنح السيارة حضورًا عصريًا، كما تعتمد الأبواب على زجاج بدون إطارات، في لمسة تصميمية تعزز الطابع الرياضي الفاخر.

بورشه كاين بقوة إجمالية 1.139 حصانًا

تبدأ كاين الكهربائية بنسخة أساسية تولد قوة 402 حصان، ترتفع إلى 435 حصان عند تفعيل نظام Launch Control، ما يسمح بالتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية.

بورشه كاين الكهربائية موديل 2026

وتعتمد السيارة في الفئات الأعلى تجهيزًا على محركين كهربائيين بقوة تصل إلى 844 حصان، مع نظام Push-to-Pass الذي يضيف 173 حصانًا إضافيًا لمدة 10 ثوانٍ.

وعند استخدام نظام الإطلاق، تقفز القوة الإجمالية إلى 1,139 حصان مع عزم دوران يبلغ 1,500 نيوتن متر، لتنجز السيارة التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.4 ثانية فقط.

بورشه كاين الكهربائية موديل 2026

تقنيات شحن متقدمة لسيارة بورشه كاين 

تعتمد كاين الكهربائية على بطارية بسعة 113 كيلوواط ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 400 كيلوواط، وتتيح هذه التقنية رفع مستوى الشحن من 10 إلى 80 % في أقل من 16 دقيقة، كما توفر بورشه خيار الشحن اللاسلكي بقدرة 11 كيلوواط.

أسعار السيارة بورشه كاين الكهربائية 2026 عالميًا 

تبدأ أسعار بورشه كاين الكهربائية 2026 من نحو 109,000 دولار أمريكي، وتصل إلى 163,000 دولار للفئات الأعلى تجهيزًا.

