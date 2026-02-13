حازم طه: البرنامج العام وهنا القاهرة هم من صنعوا هوية خاصة للإذاعة المصرية

أكد الإذاعي الكبير حازم طه أن الاحتفال يخص اليوم العالمي للإذاعة الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1946، وليس يومًا خاصًا بالإذاعة المصرية فقط، موضحا أن الإذاعة المصرية بدأت رسميًا عام 1934 بإذاعة واحدة هي «البرنامج العام» الذي لا يزال مستمرًا حتى اليوم بنفس تقاليده المهنية، مشيرًا إلى أنها سبقت إذاعات عالمية عديدة، منها هيئة الإذاعة البريطانية التي انطلقت لاحقًا.

وأشار طه، خلال مداخلة عبر على قناة اكسترا نيوز، إلى أن عبارة «هنا القاهرة» صنعت هوية خاصة للإذاعة المصرية، ورسخت حضورها في وجدان الفلاح والعامل والمثقف على السواء، حيث قدمت مادة إخبارية وتثقيفية وترفيهية، إضافة إلى الدراما الإذاعية التي لعبت دورًا مؤثرًا في تشكيل الوعي، مستشهدا بفيلم حياة أو موت الذي جسّد قوة الإذاعة في التواصل المجتمعي من خلال النداء الشهير «لا تشرب هذا الدواء»، بما يعكس مكانتها كوسيلة إنقاذ وتوجيه.

وشدد «طه» على أن تأثير الإذاعة ما زال قائمًا رغم هيمنة الصورة، موضحًا أن الصوت يمتلك قدرة خاصة على تحفيز الخيال وصناعة صور ذهنية لدى المستمع، وهو ما ظهر بوضوح في الدراما الإذاعية، مضيفا أن ارتباط الجمهور بنبرة صوت المذيع يمنح الإذاعة خصوصية وتواصلًا مباشرًا، معتبرًا أن الصوت وحده قادر على أداء دور كامل حتى في ظل تعدد الوسائط.