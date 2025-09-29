قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يصلوا العشا الأول .. طلب علني من خالد الغندور قبل مباراة القمة
أعلى مستوياتها التاريخية.. الصادرات الهندسية المصرية تقفز 12% وتتجه لـ6 مليارات دولار
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
احتراق سيارة اوررس يدفع لامبورجيني وبورش لاستدعاءات عاجلة

كشفت مجموعة فولكس فاجن عن استدعاء محدود يشمل بعض سيارات بورش وأودي ولامبورجيني، بعد اكتشاف خلل في مضخة الوقود عالية الضغط قد يؤدي إلى خطر تسرب الوقود واشتعال حريق.

بورش الأكثر تضررًا

شملت عملية الاستدعاء 107 سيارات بورش من طرازات باناميرا وباناميرا إي هايبرد وكايين موديلات 2024 – 2026.

وأوضحت السلطات أن المشكلة تعود إلى احتمالية عدم إحكام مثبتات مضخة الوقود، وهو ما قد يؤدي إلى تسرب البنزين وارتفاع خطر نشوب الحرائق.

حوادث واقعية تزيد القلق

لم يبق الأمر في إطار الافتراضات؛ ففي وقت سابق من الشهر الجاري اندلع حريق في سيارة لامبورجيني أوروس 2025، بعد ظهور تحذير على لوحة العدادات ترافق مع انبعاث رائحة وقود. 

ورغم عدم وقوع إصابات، إلا أن الحادث سلط الضوء على جدية العيب.

وفي واقعة أخرى، وُجدت كمية بلغت 16 لترًا من الوقود داخل حوض زيت سيارة أوروس، ما كشف عن خلل جسيم في منظومة التثبيت.

خطأ في عملية الإنتاج

وبحسب الوكالة الحكومية، تعود جذور المشكلة إلى عطل في الماسح الضوئي خلال عملية الإنتاج، ما أدى إلى تجاوز خطوة التثبيت الأولية. 

ولاحقًا، أخطأ العمال في الإصلاح، ولم ينفذ التثبيت النهائي وفقًا للمواصفات، وهو ما تسبب في غياب الاتصال المحكم بين الأنابيب والمضخة.

سيارات أخرى مشمولة بالاستدعاء

  • 14 سيارة لامبورجيني أوروس 2025.
  • سيارة أودي SQ7 موديل 2025.

ورغم أن الأعداد المتأثرة تبدو محدودة، إلا أن خطورة الخلل تجعل الاستدعاء بالغ الأهمية، خاصة مع ارتفاع قيمة السيارات المتأثرة وكونها من الفئات الفاخرة عالية الأداء.

وأعلنت الشركات أن الوكلاء المعتمدين سيقومون بفحص الوصلات وإحكام ربطها، مع استبدال مضخة الوقود عالية الضغط وأنابيب الوقود إذا لزم الأمر، لضمان أمان المركبات وسلامة مالكيها. 

