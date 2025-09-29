احتراق سيارة اوررس يدفع لامبورجيني وبورش لاستدعاءات عاجلة

كشفت مجموعة فولكس فاجن عن استدعاء محدود يشمل بعض سيارات بورش وأودي ولامبورجيني، بعد اكتشاف خلل في مضخة الوقود عالية الضغط قد يؤدي إلى خطر تسرب الوقود واشتعال حريق.

بورش الأكثر تضررًا

شملت عملية الاستدعاء 107 سيارات بورش من طرازات باناميرا وباناميرا إي هايبرد وكايين موديلات 2024 – 2026.

وأوضحت السلطات أن المشكلة تعود إلى احتمالية عدم إحكام مثبتات مضخة الوقود، وهو ما قد يؤدي إلى تسرب البنزين وارتفاع خطر نشوب الحرائق.

حوادث واقعية تزيد القلق

لم يبق الأمر في إطار الافتراضات؛ ففي وقت سابق من الشهر الجاري اندلع حريق في سيارة لامبورجيني أوروس 2025، بعد ظهور تحذير على لوحة العدادات ترافق مع انبعاث رائحة وقود.

ورغم عدم وقوع إصابات، إلا أن الحادث سلط الضوء على جدية العيب.

وفي واقعة أخرى، وُجدت كمية بلغت 16 لترًا من الوقود داخل حوض زيت سيارة أوروس، ما كشف عن خلل جسيم في منظومة التثبيت.

خطأ في عملية الإنتاج

وبحسب الوكالة الحكومية، تعود جذور المشكلة إلى عطل في الماسح الضوئي خلال عملية الإنتاج، ما أدى إلى تجاوز خطوة التثبيت الأولية.

ولاحقًا، أخطأ العمال في الإصلاح، ولم ينفذ التثبيت النهائي وفقًا للمواصفات، وهو ما تسبب في غياب الاتصال المحكم بين الأنابيب والمضخة.

سيارات أخرى مشمولة بالاستدعاء

14 سيارة لامبورجيني أوروس 2025.

سيارة أودي SQ7 موديل 2025.

ورغم أن الأعداد المتأثرة تبدو محدودة، إلا أن خطورة الخلل تجعل الاستدعاء بالغ الأهمية، خاصة مع ارتفاع قيمة السيارات المتأثرة وكونها من الفئات الفاخرة عالية الأداء.

وأعلنت الشركات أن الوكلاء المعتمدين سيقومون بفحص الوصلات وإحكام ربطها، مع استبدال مضخة الوقود عالية الضغط وأنابيب الوقود إذا لزم الأمر، لضمان أمان المركبات وسلامة مالكيها.