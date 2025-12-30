شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا

وأوضح القياتي ، خلال مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الطقس يسود دافئًا خلال فترات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، ما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في ساعات الليل.

فرص أمطار على السواحل الشمالية

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد ، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على بعض المناطق

وأشار القياتي، إلى نشاط متوقع للرياح أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وهو ما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات المساء.