بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات
الأرصاد تحذر من نشاط للرياح يضرب البلاد من الأربعاء حتى الأحد المقبل
بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير
أول تعليق من الصين على استهداف مقر الرئيس الروسي بوتين
وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد تحذر من نشاط للرياح يضرب البلاد من الأربعاء حتى الأحد المقبل

نورهان خفاجي

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط رياح تشهده البلاد اعتبارا من غد الأربعاء حتى بداية الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم الأحد، يكون على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس الأيام القادمة 

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس الأيام القادمة، تكون الأجواء شديدة للبرودة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، بينما يكون الطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.

تظل الشبورة المائية، صباحا مؤثرة في حالة الطقس الأيام القادمة، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق من الثالثة فجرًا حتى العاشرة صباحا.

أما عن فرص الأمطار خلال حالة الطقس الأيام القادمة، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

يكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام القادمة، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة نهارا
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 18 إلى 20 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 20 إلى 21 درجة نهارا
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 24 إلى 25 درجة نهارا 

