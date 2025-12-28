قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تستعرض أهم إنجازات أبحاث الذكاء الاصطناعي في 2025

Gemini 
Gemini 
احمد الشريف

تعمل جوجل، وفق تغييرات رصدت في نسخة تجريبية من أندرويد، على تحديث واجهة مساعدها الذكي Gemini بحيث يصبح التعامل معه أكثر مرونة عند الانتقال بين التطبيقات، بدل إنهاء الجلسة بمجرد إغلاق النافذة.

 وتشير المعلومات إلى أن جوجل تستهدف من هذه الخطوة تشجيع المستخدمين على الاعتماد على Gemini في المهام اليومية، عبر دمجه بشكل أعمق في تجربة تعدد المهام على الهواتف العاملة بنظام أندرويد. 

زر عائم لتصغير واجهة Gemini 

توضح تفاصيل التحديث أن واجهة Gemini ستحصل على زر عائم (Floating Action Button) يسمح بتصغير المساعد إلى أيقونة دائرية صغيرة على حافة الشاشة، مع استمرار عمله في الخلفية. 

وعند الانتهاء من استخدام التطبيقات الأخرى، يمكن للمستخدم النقر على الأيقونة العائمة لاستئناف المحادثة من النقطة نفسها دون فقدان التاريخ السابق، ما يلغي الحاجة إلى إعادة إرسال الأسئلة أو إعادة فتح الجلسة من جديد. 

معالجة الطلبات في الخلفية مع إشعارات

وفقًا للكود الذي حللته مواقع متخصصة، سيواصل Gemini معالجة الطلبات في الخلفية حتى بعد تصغيره، مثل كتابة نصوص طويلة أو تلخيص مستندات أو إعداد مخططات، ثم يُرسل إشعارًا عند اكتمال المهمة. 

ويتيح هذا السلوك للمستخدم الانتقال بحرية إلى تطبيقات أخرى – مثل البريد، أو المتصفح، أو الخرائط – أثناء تنفيذ الطلب، ثم العودة إلى نتيجة Gemini عبر الإشعار أو الأيقونة العائمة. 

تكامل مع أدوات النوافذ العائمة 

يتكامل هذا التحديث مع عمل جوجل على توسيع قدرات تعدد المهام في أندرويد على الحواسيب اللوحية، من خلال ميزة "Bubble Anything" التي تسمح بتحويل أي تطبيق إلى فقاعة عائمة يمكن فتحها في نافذة مستقلة فوق التطبيق الرئيسي. 

وتشير تقارير تقنية إلى أن الجمع بين واجهة Gemini العائمة وفقاعات التطبيقات والنوافذ المتعددة يهدف إلى تقريب تجربة أندرويد اللوحي من أسلوب العمل على الحواسيب، مع إمكانية تشغيل أكثر من تطبيقين في وقت واحد بشكل عملي. 

لا موعد رسمي للإطلاق بعد

حتى وقت نشر هذه المعلومات، لم تعلن جوجل رسميًا عن موعد طرح هذه التحسينات لجميع المستخدمين، إذ ما تزال في مرحلة الاختبار ضمن القنوات التجريبية والتحديثات المبكرة لتطبيق Gemini على أندرويد. 

وتتوقع تقارير متابعة أن يبدأ ظهور هذه المزايا تدريجيًا في تحديثات قادمة على هواتف Pixel والأجهزة اللوحية الداعمة لأحدث إصدارات أندرويد، على أن تتوسع لاحقًا عبر متجر Google Play إلى شرائح أوسع من المستخدمين.

جوجل Gemini أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى: دعم علاء عبد الفتاح وضع حكومة بريطانيا في مأزق

أحمد موسى

أحمد موسى: نحذر من خلط حرية الرأي بالإرهاب.. والعالم أصبح مقلوبًا

ترامب يستقبل زيلينكسي لمناقشة خطة السلام بين أوكرانيا وروسيا

ترامب يستقبل زيلينكسي لمناقشة خطة السلام بين أوكرانيا وروسيا

بالصور

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد