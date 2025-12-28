جوجل تستعرض أهم إنجازات أبحاث الذكاء الاصطناعي في 2025

تعمل جوجل، وفق تغييرات رصدت في نسخة تجريبية من أندرويد، على تحديث واجهة مساعدها الذكي Gemini بحيث يصبح التعامل معه أكثر مرونة عند الانتقال بين التطبيقات، بدل إنهاء الجلسة بمجرد إغلاق النافذة.

وتشير المعلومات إلى أن جوجل تستهدف من هذه الخطوة تشجيع المستخدمين على الاعتماد على Gemini في المهام اليومية، عبر دمجه بشكل أعمق في تجربة تعدد المهام على الهواتف العاملة بنظام أندرويد.

زر عائم لتصغير واجهة Gemini

توضح تفاصيل التحديث أن واجهة Gemini ستحصل على زر عائم (Floating Action Button) يسمح بتصغير المساعد إلى أيقونة دائرية صغيرة على حافة الشاشة، مع استمرار عمله في الخلفية.

وعند الانتهاء من استخدام التطبيقات الأخرى، يمكن للمستخدم النقر على الأيقونة العائمة لاستئناف المحادثة من النقطة نفسها دون فقدان التاريخ السابق، ما يلغي الحاجة إلى إعادة إرسال الأسئلة أو إعادة فتح الجلسة من جديد.

معالجة الطلبات في الخلفية مع إشعارات

وفقًا للكود الذي حللته مواقع متخصصة، سيواصل Gemini معالجة الطلبات في الخلفية حتى بعد تصغيره، مثل كتابة نصوص طويلة أو تلخيص مستندات أو إعداد مخططات، ثم يُرسل إشعارًا عند اكتمال المهمة.

ويتيح هذا السلوك للمستخدم الانتقال بحرية إلى تطبيقات أخرى – مثل البريد، أو المتصفح، أو الخرائط – أثناء تنفيذ الطلب، ثم العودة إلى نتيجة Gemini عبر الإشعار أو الأيقونة العائمة.

تكامل مع أدوات النوافذ العائمة

يتكامل هذا التحديث مع عمل جوجل على توسيع قدرات تعدد المهام في أندرويد على الحواسيب اللوحية، من خلال ميزة "Bubble Anything" التي تسمح بتحويل أي تطبيق إلى فقاعة عائمة يمكن فتحها في نافذة مستقلة فوق التطبيق الرئيسي.

وتشير تقارير تقنية إلى أن الجمع بين واجهة Gemini العائمة وفقاعات التطبيقات والنوافذ المتعددة يهدف إلى تقريب تجربة أندرويد اللوحي من أسلوب العمل على الحواسيب، مع إمكانية تشغيل أكثر من تطبيقين في وقت واحد بشكل عملي.

لا موعد رسمي للإطلاق بعد

حتى وقت نشر هذه المعلومات، لم تعلن جوجل رسميًا عن موعد طرح هذه التحسينات لجميع المستخدمين، إذ ما تزال في مرحلة الاختبار ضمن القنوات التجريبية والتحديثات المبكرة لتطبيق Gemini على أندرويد.

وتتوقع تقارير متابعة أن يبدأ ظهور هذه المزايا تدريجيًا في تحديثات قادمة على هواتف Pixel والأجهزة اللوحية الداعمة لأحدث إصدارات أندرويد، على أن تتوسع لاحقًا عبر متجر Google Play إلى شرائح أوسع من المستخدمين.