مستخدمو هواتف بيكسل يعبّرون عن استيائهم من توسّع ميزات الذكاء الاصطناعي بأجهزة جوجل

عبر عدد متزايد من مالكي هواتف بيكسل الحديثة عن استيائهم من كثافة ميزات الذكاء الاصطناعي في أجهزتهم، معتبرين أن هذا التوجّه يغيّر هوية السلسلة ويؤثر سلبًا في سهولة الاستخدام اليومية، وفق تقرير نشره موقع PhoneArena التقني.​

ويستند التقرير إلى منشور في منصة Reddit حظي بتفاعل كبير، تضمّن شكوى من مستخدم بيكسل أكد أنه «لم يعد يحتمل هذا الهاتف»، في إشارة إلى شعوره بأن جوجل دفعت بميزات الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة على حساب تجربة أندرويد البسيطة المعروفة عن هواتف بيكسل السابقة.​

شكاوى من واجهات كاملة بالذكاء الاصطناعي وخطوات إضافية

وأوضح التقرير أن جزء من الانتقادات يتركز على الواجهة الكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تظهر عند الضغط على شريط البحث (Google pill)، حيث يرى بعض المستخدمين أنها تضيف طبقة زائدة فوق التجربة الأساسية بدل أن تُسهّلها.​

كما يشير المستخدمون إلى أن بعض المهام البسيطة أصبحت تتطلب خطوات إضافية، مثل تعديل لقطات الشاشة أو ترجمتها، بعد دمج خيارات الذكاء الاصطناعي في مسار التحرير، الأمر الذي وصفه البعض بأنه «تعقيد غير ضروري» لعمليات كانت تتم سابقًا بشكل مباشر وسريع.​

نقاش مجتمعي واسع حول حدود الذكاء الاصطناعي في الهواتف

وبحسب PhoneArena، لم يقتصر الجدل على منشور واحد؛ إذ انضم مستخدمون آخرون إلى النقاش في Reddit ومنتديات متخصصة، معتبرين أن جوجل «تضغط» باتجاه جعل الذكاء الاصطناعي في مركز تجربة بيكسل، حتى لمن لا يرغبون في استخدام هذه المزايا بشكل مكثف.​

وفي المقابل، يشير التقرير إلى وجود مستخدمين آخرين أكدوا أنهم يتجاهلون معظم هذه الخصائص أو لا يشعرون بتأثيرها الكبير على الاستخدام اليومي، ما يعكس تباينًا في توقعات المستخدمين من هواتف بيكسل بين من يريد واجهة بسيطة ومن يرحّب بتجربة أكثر اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.​

حلول مؤقتة: تعطيل الميزات أو تغيير النظام

وينقل التقرير عن بعض المشاركين في النقاش اقتراحات عملية للتعامل مع التغييرات، مثل تعطيل أكبر قدر ممكن من إعدادات الذكاء الاصطناعي، أو تقليص الاعتماد على وضع Gemini في الهاتف، مع الإبقاء على الوظائف الأساسية التي يحتاجها المستخدم يوميًا.​

ويشير PhoneArena إلى أن بعض المستخدمين ذهبوا أبعد من ذلك، إذ اقترحوا تثبيت أنظمة بديلة مثل GrapheneOS على أجهزة بيكسل، بهدف الحصول على تجربة أندرويد أقرب إلى النسخة الخام من دون طبقات الذكاء الاصطناعي التي أضافتها جوجل مؤخرًا.​

دعوات للعودة إلى هوية بيكسل الأصلية

ويخلص تقرير PhoneArena إلى أن هذه الموجة من التعليقات تعكس قلق شريحة من المستخدمين من ابتعاد هواتف بيكسل عن هويتها الأولى، التي ارتبطت بواجهة نظيفة وتركيز على سرعة التحديثات واستقرار الأداء.​

ويرى التقرير أن استمرار هذا الجدل قد يدفع جوجل، في الإصدارات المقبلة من سلسلة بيكسل، إلى إعادة تقييم مستوى حضور الذكاء الاصطناعي في الواجهة، وتوفير خيارات أوسع للتحكم به، بما يوازن بين تقديم ميزات جديدة والحفاظ على بساطة تجربة الاستخدام التي جذبت الكثير من المستخدمين إلى هواتف بيكسل في الأساس.