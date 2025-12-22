قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حامد حمدان يقترب من الأهلي.. وغموض حول مستقبل ديانج
إجتماع في الزمالك لحل أزمة القيد..تفاصيل
بعد موافقة الشيوخ.. 4 أهداف لـ تعديلات قانون الكهرباء
3 من أبواب الخير فضلها عظيم في شهر رجب.. احرص عليها
اليوم.. الفصل في إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري
مقاتلة أمريكية تعترض طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي فوق مقر إقامة ترامب
6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية
تأثير التدخين السلبي على السيدات .. لا تتجاهليها
ما المقصود بـ "يمكر الله" في القرآن؟.. اعرف معناها الصحيح
أحدث شاحنة تقدمها سوزوكي اليابانية.. وهذا سعرها عالميًا
السيارات الكهربائية.. تدابير لمواجهة تأثيرات برودة الطقس
تهدد خطة النقاط العشرين.. بريطانيا تدين موافقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مستخدمو هواتف بيكسل يعبّرون عن استيائهم من توسّع ميزات الذكاء الاصطناعي بأجهزة جوجل

احمد الشريف

عبر عدد متزايد من مالكي هواتف بيكسل الحديثة عن استيائهم من كثافة ميزات الذكاء الاصطناعي في أجهزتهم، معتبرين أن هذا التوجّه يغيّر هوية السلسلة ويؤثر سلبًا في سهولة الاستخدام اليومية، وفق تقرير نشره موقع PhoneArena التقني.​

ويستند التقرير إلى منشور في منصة Reddit حظي بتفاعل كبير، تضمّن شكوى من مستخدم بيكسل أكد أنه «لم يعد يحتمل هذا الهاتف»، في إشارة إلى شعوره بأن جوجل دفعت بميزات الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة على حساب تجربة أندرويد البسيطة المعروفة عن هواتف بيكسل السابقة.​

شكاوى من واجهات كاملة بالذكاء الاصطناعي وخطوات إضافية

وأوضح التقرير أن جزء من الانتقادات يتركز على الواجهة الكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تظهر عند الضغط على شريط البحث (Google pill)، حيث يرى بعض المستخدمين أنها تضيف طبقة زائدة فوق التجربة الأساسية بدل أن تُسهّلها.​

كما يشير المستخدمون إلى أن بعض المهام البسيطة أصبحت تتطلب خطوات إضافية، مثل تعديل لقطات الشاشة أو ترجمتها، بعد دمج خيارات الذكاء الاصطناعي في مسار التحرير، الأمر الذي وصفه البعض بأنه «تعقيد غير ضروري» لعمليات كانت تتم سابقًا بشكل مباشر وسريع.​

نقاش مجتمعي واسع حول حدود الذكاء الاصطناعي في الهواتف

وبحسب PhoneArena، لم يقتصر الجدل على منشور واحد؛ إذ انضم مستخدمون آخرون إلى النقاش في Reddit ومنتديات متخصصة، معتبرين أن جوجل «تضغط» باتجاه جعل الذكاء الاصطناعي في مركز تجربة بيكسل، حتى لمن لا يرغبون في استخدام هذه المزايا بشكل مكثف.​

وفي المقابل، يشير التقرير إلى وجود مستخدمين آخرين أكدوا أنهم يتجاهلون معظم هذه الخصائص أو لا يشعرون بتأثيرها الكبير على الاستخدام اليومي، ما يعكس تباينًا في توقعات المستخدمين من هواتف بيكسل بين من يريد واجهة بسيطة ومن يرحّب بتجربة أكثر اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.​

حلول مؤقتة: تعطيل الميزات أو تغيير النظام

وينقل التقرير عن بعض المشاركين في النقاش اقتراحات عملية للتعامل مع التغييرات، مثل تعطيل أكبر قدر ممكن من إعدادات الذكاء الاصطناعي، أو تقليص الاعتماد على وضع Gemini في الهاتف، مع الإبقاء على الوظائف الأساسية التي يحتاجها المستخدم يوميًا.​

ويشير PhoneArena إلى أن بعض المستخدمين ذهبوا أبعد من ذلك، إذ اقترحوا تثبيت أنظمة بديلة مثل GrapheneOS على أجهزة بيكسل، بهدف الحصول على تجربة أندرويد أقرب إلى النسخة الخام من دون طبقات الذكاء الاصطناعي التي أضافتها جوجل مؤخرًا.​

دعوات للعودة إلى هوية بيكسل الأصلية

ويخلص تقرير PhoneArena إلى أن هذه الموجة من التعليقات تعكس قلق شريحة من المستخدمين من ابتعاد هواتف بيكسل عن هويتها الأولى، التي ارتبطت بواجهة نظيفة وتركيز على سرعة التحديثات واستقرار الأداء.​

ويرى التقرير أن استمرار هذا الجدل قد يدفع جوجل، في الإصدارات المقبلة من سلسلة بيكسل، إلى إعادة تقييم مستوى حضور الذكاء الاصطناعي في الواجهة، وتوفير خيارات أوسع للتحكم به، بما يوازن بين تقديم ميزات جديدة والحفاظ على بساطة تجربة الاستخدام التي جذبت الكثير من المستخدمين إلى هواتف بيكسل في الأساس.

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد

الفنان إدوارد

نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد

أرشيفية

رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر واشنطن من تحركات إيرانية صاروخية

أرشيفية

إعلام عبري: تقاطع مصالح بين نتنياهو وحماس يعرقل الانتقال للمرحلة الثانية في غزة

أرشيفية

دولة قوية.. رئيس فنزويلا يدين الهجمات الأمريكية على ناقلات النفط

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

