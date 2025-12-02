أيهما أفضل للشراء ولماذا .. هاتفا هواوي ميت 80 برو وجوجل بيكسل 10 برو

يسلك هاتفا هواوي ميت 80 برو وجوجل بيكسل 10 برو مسارين مختلفين لتقديم تجربة هاتف ذكي متميزة. يركز أحدهما على قوة العتاد وعمر البطارية الطويل، بينما يعتمد الآخر على البرمجيات الذكية والذكاء الاصطناعي المتقدم.

يبحث المشترون الذين يقارنون بين هذين الهاتفين عادةً عن هاتف رائد موثوق يلبي احتياجاتهم اليومية، سواءً كان ذلك أداءً أقوى، أو صورًا أفضل، أو عمرًا أطول. تساعد هذه المقارنة على توضيح هذا الاختيار من خلال عرض أفضل ما يقدمه كل هاتف.

هاتفا هواوي ميت 80 برو وجوجل بيكسل 10 برو



التصميم والعرض



يُضفي هاتف Mate 80 Pro انطباعًا أكثر صلابةً ومتانةً بفضل تصنيفه الأعلى لمقاومة الماء ومواده المُعززة، مما يجعله يبدو مصممًا لتحمل أقسى الظروف. تصميمه المنحني وتشطيبه الفاخر يمنحانه طابعًا راقيًا يُضاهي الهواتف الرائدة. أما هاتف Pixel 10 Pro، فيتميز بتصميم أنيق ومتناسق من الزجاج والمعدن، يُضفي عليه لمسةً من البساطة والأناقة. وبينما يبدو Pixel أكثر أناقةً، يُضفي هاتف Mate مزيدًا من الثقة في اليد، خاصةً للمستخدمين الذين يُقدّرون المتانة طويلة الأمد وهويةً مميزةً تُميز الهواتف الرائدة.

تُقدم شاشة LTPO OLED من هواوي ألوانًا زاهية، وانتقالات سلسة، وتحكمًا قويًا في السطوع، مدعومًا بتقنية PWM عالية التردد لمشاهدة مريحة. كما توفر مساحة الشاشة الأكبر تجربة مشاهدة غامرة.

مواصفات شاشة

أما شاشة LTPO OLED من جوجل، فتتميز بسطوع ذروة أعلى، ومعالجة HDR أغنى، وكثافة أعلى، مما يجعلها أكثر ملاءمة للرؤية الخارجية والوسائط ذات التفاصيل الدقيقة. كلاهما ممتازان، لكن أحدهما يُركز على راحة العين والانغماس، بينما يُركز الآخر على الوضوح والسطوع النقيين.



يفوز هاتف Mate 80 Pro بالمتانة والمرئيات الغامرة، بينما يتفوق Pixel 10 Pro في السطوع ودقة HDR.