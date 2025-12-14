موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر

يُواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يلتقي مع فريق حرس الحدود يوم السبت المقبل الموافق 20 ديسمبر، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتأتي هذه المواجهة بعد التعادل المثير الذي حققه الزمالك في الجولة الأولى أمام كهرباء الإسماعيلية بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، في مباراة شهدت تقلبات كبيرة في الأداء والنتيجة.

تعادل مُثير في بداية المشوار

استهل الزمالك مشواره في البطولة بتعادل إيجابي أمام كهرباء الإسماعيلية، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3-3، وهو ما جعل الفريق الأبيض يسعى لتعويض النقاط المهدرة مبكرًا وتحقيق الفوز في الجولة الثانية من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب المجموعة، والمنافسة بقوة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

يتواجد الزمالك في مجموعة قوية تضم عددًا من الفرق التي تمتلك تاريخًا وخبرة كبيرة في الكرة المصرية. وتشمل مجموعة الزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر كل من:

الزمالك – المصري البورسعيدي – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

وتُعد هذه المجموعة من أكثر المجموعات تنافسية، نظرًا لتقارب المستوى بين أغلب الفرق المشاركة.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول مباريات الزمالك المتبقية في دور المجموعات، وجاءت المواعيد على النحو التالي:

الجولة الثانية:

السبت 20 ديسمبر 2055 – الزمالك × حرس الحدود – استاد القاهرة – الساعة 8 مساءً.

السبت 20 ديسمبر 2055 – الزمالك × حرس الحدود – استاد القاهرة – الساعة 8 مساءً. الجولة الثالثة:

الأربعاء 24 ديسمبر 2025 – الزمالك × سموحة – استاد القاهرة – الساعة 8 مساءً.

الأربعاء 24 ديسمبر 2025 – الزمالك × سموحة – استاد القاهرة – الساعة 8 مساءً. الجولة الرابعة:

الخميس 1 يناير 2026 – الاتحاد السكندري × الزمالك – استاد برج العرب – الساعة 5 مساءً.

الخميس 1 يناير 2026 – الاتحاد السكندري × الزمالك – استاد برج العرب – الساعة 5 مساءً. الجولة الخامسة:

الزمالك راحة.

الزمالك راحة. الجولة السادسة:

الأحد 11 يناير 2026 – الزمالك × زد إف سي – استاد القاهرة – الساعة 8 مساءً.

الأحد 11 يناير 2026 – الزمالك × زد إف سي – استاد القاهرة – الساعة 8 مساءً. الجولة السابعة:

الخميس 15 يناير 2026 – المصري البورسعيدي × الزمالك – استاد برج العرب – الساعة 8 مساءً.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك

تحظى مباريات الزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر بتغطية إعلامية مميزة، حيث تُذاع عبر قناة أون سبورت، التي تنقل اللقاءات بشكل حصري .



