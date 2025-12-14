قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس
مجدي طلبة: بطولة كأس عاصمة مصر ليست ذات أهمية للأهلي
تحدي تايلاندي لـ «ترامب».. استمرار العمليات العسكرية بعد ساعات من وقف النار
بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى.. أعرف هتقبض كام لو طالع معاش؟
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 141 مسيرة أوكرانية
لماذا تزيد شهيتك مع البرد؟ أطعمة تساعدك على الشعور بالشبع في الشتاء
شيكابالا: أنا مش ضد إدارة الزمالك لكن لازم يكون في حلول جذرية للأزمات المالية
مجدي طلبة: علي ماهر كان الأحق بتدريب منتخب مصر الثاني في كأس العرب.. لهذا السبب
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على رفح جنوب غزة
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر
شيء مُخيف جدًا.. عمرو أديب يُوجّه رسالة عاجلة لوزير التعليم بسبب التحرش بالأطفال في المدارس
رياضة

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر

رباب الهواري

يُواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يلتقي مع فريق حرس الحدود يوم السبت المقبل الموافق 20 ديسمبر، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

 وتأتي هذه المواجهة بعد التعادل المثير الذي حققه الزمالك في الجولة الأولى أمام كهرباء الإسماعيلية بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، في مباراة شهدت تقلبات كبيرة في الأداء والنتيجة.

تعادل مُثير في بداية المشوار

استهل الزمالك مشواره في البطولة بتعادل إيجابي أمام كهرباء الإسماعيلية، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3-3، وهو ما جعل الفريق الأبيض يسعى لتعويض النقاط المهدرة مبكرًا وتحقيق الفوز في الجولة الثانية من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب المجموعة، والمنافسة بقوة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

يتواجد الزمالك في مجموعة قوية تضم عددًا من الفرق التي تمتلك تاريخًا وخبرة كبيرة في الكرة المصرية. وتشمل مجموعة الزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر كل من:

الزمالك – المصري البورسعيدي – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

وتُعد هذه المجموعة من أكثر المجموعات تنافسية، نظرًا لتقارب المستوى بين أغلب الفرق المشاركة.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول مباريات الزمالك المتبقية في دور المجموعات، وجاءت المواعيد على النحو التالي:

  • الجولة الثانية:
    السبت 20 ديسمبر 2055 – الزمالك × حرس الحدود – استاد القاهرة – الساعة 8 مساءً.
  • الجولة الثالثة:
    الأربعاء 24 ديسمبر 2025 – الزمالك × سموحة – استاد القاهرة – الساعة 8 مساءً.
  • الجولة الرابعة:
    الخميس 1 يناير 2026 – الاتحاد السكندري × الزمالك – استاد برج العرب – الساعة 5 مساءً.
  • الجولة الخامسة:
    الزمالك راحة.
  • الجولة السادسة:
    الأحد 11 يناير 2026 – الزمالك × زد إف سي – استاد القاهرة – الساعة 8 مساءً.
  • الجولة السابعة:
    الخميس 15 يناير 2026 – المصري البورسعيدي × الزمالك – استاد برج العرب – الساعة 8 مساءً.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك

تحظى مباريات الزمالك في بطولة كأس عاصمة مصر بتغطية إعلامية مميزة، حيث تُذاع عبر قناة أون سبورت، التي تنقل اللقاءات بشكل حصري .


 

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة كأس عاصمه مصر

جليلة محمود وعمرو محمد علي
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
