الزمالك يواصل استعداداته لحرس الحدود بمران قوي على ستاد الكلية الحربية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم السبت، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة حرس الحدود المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وحرص الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف على رفع الحمل البدني للاعبين قبل مران اليوم، بعد العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة كهرباء الإسماعيلية السابقة.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وبعد ذلك خصص الجهاز الفني فقرة خططية خلال المران، تم خلالها تنفيذ بعض الجوانب الفنية وقام المدير الفني بتوجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة مصغرة في نهاية المران.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم 20 ديسمبر الجاري في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر .