محافظ أسيوط: استمرار فتح منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في فتح منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة داخل الأحياء، في إطار خطة متكاملة تستهدف ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم افتتاح منفذ لبيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو داخل الوحدة المحلية لحي شرق، برئاسة عيون إبراهيم، رئيس الحي، وذلك من إنتاج مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة، وتحت إشراف كامل من مديرية الطب البيطري، مع الالتزام بأعمال الذبح داخل المجازر الآلية المعتمدة، بما يضمن سلامة وجودة اللحوم المطروحة للمواطنين.

توفير سلع أساسية بأسعار عادلة

وأشار المحافظ إلى أن طرح اللحوم البلدية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق يأتي ضمن مبادرة المحافظة «تخفيف الأعباء عن المواطنين»، والتي تهدف إلى توفير سلع أساسية بأسعار عادلة، والتصدي لمحاولات بعض التجار استغلال المواطنين أو المبالغة في الأسعار دون مبرر.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة مستمرة في التوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية داخل الأحياء، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والرقابية، لضمان استقرار الأسواق وتوفير بدائل آمنة للمواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، بما يحقق الصالح العام ويعزز من جهود الدولة في مواجهة موجات الغلاء.

واختتم محافظ أسيوط بالتأكيد على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية لمنافذ البيع، لضمان الالتزام بالأسعار المقررة وجودة السلع المقدمة.