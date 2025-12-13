محافظ أسيوط: تحرير 398 محضر تمويني خلال 4 أيام في حملات مكثفة

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 398 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية استمرت 4 أيام على المخابز والأسواق بمختلف المراكز والأحياء، وتأتي هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الغش والتلاعب بالأسعار.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات، التي قادها خالد محمد، وكيل وزارة التموين، شملت المخابز البلدية والسياحية، المحلات التجارية، مستودعات البوتاجاز، بدالي التموين، ومنافذ "جمعيتي"، بالتعاون مع المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، والوحدات المحلية، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

ضبط محطة وقود بمركز أسيوط بحوزتها 14,905 لتر سولار

وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط محطة وقود بمركز أسيوط بحوزتها 14,905 لتر سولار بدون وجه حق، بالإضافة إلى زيت طعام مجهول المصدر، و10 كراتين بسكويت بدون فواتير، و30 كيلو سكر، و30 كيلو أرز ناقص الوزن، و10 جوال علف حيواني بدون فواتير، كما تم تحرير محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، ومحاضر بيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر، ومحاضر مخالفة في صرف الرصيد الاستراتيجي، بالإضافة إلى محاضر عدم الاحتفاظ بسجل 22 بترول، و12 محضر غلق لتجار تموينيين، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و5 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر، و7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار في المحلات والمقاهي والمطاعم.

في مجال المخابز، تم تحرير 358 محضرًا بين مخالفات نقص الوزن والمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، وتوقف جزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر على استمرار الحملات المفاجئة والدورية في كافة القرى والمراكز لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات تمس حياة المواطنين أو تؤثر على استقرار السوق، مشددًا على عدم السماح بالتلاعب بقوت المواطن أو حقوقه.

وناشد محافظ اسيوط المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة بغرفة العمليات المركزية على أرقام: 114، و(2135858 / 088)، و(2135727 / 088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، متاح على مدار الساعة.