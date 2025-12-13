قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أسباب وراء غضب توروب عقب مباراة انبي بكأس عاصمة مصر
انهيار الجسور وتصدع السدود.. شاهد فيضانات واشنطن تبتلع مدينة كاملة وفرار السكان
غضب جماهيري وفوضى في ملعب هندي بعد مغادرة ميسي المفاجئة
مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
أسعار جرامات الذهب كل الأعيرة اليوم السبت 13-12-2025
رئيس الوزراء يتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى ضمن مشروعات حياة كريمة بالقليوبية
الزراعة: إطلاق مبادرة نوعية لدعم صغار المزارعين وتعزيز الميكنة الزراعية
سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
دعاء الشفاء .. 10 كلمات لمن أصابه تعب أو ألم في جسده
شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا
الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفي شبين القناطر بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 398 محضر تمويني خلال 4 أيام في حملات مكثفة

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 398 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية استمرت 4 أيام على المخابز والأسواق بمختلف المراكز والأحياء، وتأتي هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتكثيف الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الغش والتلاعب بالأسعار.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات، التي قادها خالد محمد، وكيل وزارة التموين، شملت المخابز البلدية والسياحية، المحلات التجارية، مستودعات البوتاجاز، بدالي التموين، ومنافذ "جمعيتي"، بالتعاون مع المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، والوحدات المحلية، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

ضبط محطة وقود بمركز أسيوط بحوزتها 14,905 لتر سولار

وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط محطة وقود بمركز أسيوط بحوزتها 14,905 لتر سولار بدون وجه حق، بالإضافة إلى زيت طعام مجهول المصدر، و10 كراتين بسكويت بدون فواتير، و30 كيلو سكر، و30 كيلو أرز ناقص الوزن، و10 جوال علف حيواني بدون فواتير، كما تم تحرير محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، ومحاضر بيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر، ومحاضر مخالفة في صرف الرصيد الاستراتيجي، بالإضافة إلى محاضر عدم الاحتفاظ بسجل 22 بترول، و12 محضر غلق لتجار تموينيين، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و5 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر، و7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار في المحلات والمقاهي والمطاعم.

في مجال المخابز، تم تحرير 358 محضرًا بين مخالفات نقص الوزن والمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، وتوقف جزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر على استمرار الحملات المفاجئة والدورية في كافة القرى والمراكز لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات تمس حياة المواطنين أو تؤثر على استقرار السوق، مشددًا على عدم السماح بالتلاعب بقوت المواطن أو حقوقه.

وناشد محافظ اسيوط المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة بغرفة العمليات المركزية على أرقام: 114، و(2135858 / 088)، و(2135727 / 088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، متاح على مدار الساعة.

أسيوط تحرير 398 محضرًا تموينيًا المراكز والأحياء الرقابة على الأسواق مستودعات البوتاجاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

دعاء السجود

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

ترشيحاتنا

الزمالك

انفراجة.. أحمد حسن يبشر جمهور الزمالك بحل الأزمات المالية

بيراميدز

قبل مواجهة بيراميدز و فلامنجو ... تاريخ مواجهات الفرق المصرية مع البرازيلية

ييس توروب

موقف إدارة الأهلي مع ييس توروب بعد الهزيمة أمام إنبي

بالصور

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

رئيس مياه الشرقية يستقبل مدير الأورمان لتوصيل 4500 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟

فيديو

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد