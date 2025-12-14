الحية: اغتيال رائد سعد يهدد بقاء الاتفاق صامدا

أعلن رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية اليوم /الأحد/ ، استشهاد القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري للحركة رائد سعد خلال غارة إسرائيلية بمدينة غزة أمس .



وقال الحية ، في كلمة متلفزة ، :" إنه في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وإعاقة المساعدات ومواصلة التدمير والقتل والاغتيالات والتي كان آخرها استهداف القائد رائد سعد ، ما يهدد بقاء الاتفاق صامدا" ؛ مؤكدا ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار، ودخول المرحلة الثانية من الاتفاق لتحقيق الانسحاب الكامل للاحتلال والبدء في مشاريع الإعمار.



وشدد على تمسك حركة حماس وما توافقت عليه الفصائل الفلسطينية من القضايا الواردة في رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة .. داعيا إلى تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، محذرا من أن الاحتلال يسارع في فرض مشروعه للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

