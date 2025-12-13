حدث بالفعل.. ناقد رياضي ينصح محمد صلاح بالانتقال إلى الزمالك

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير برسالة خاصة لـ اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول.

الدردير ل محمد صلاح

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ياعم سيبك من ليفربول وتعالى الزمالك، اختم حياتك الكروية فيها أحسنلك، صدقني هيبقى حواليك جماهير بالملايين، وكده كده أنت زملكاوي يا أبو صلاح ".

احمد موسي عن محمد صلاح

وكان قد أكد الإعلامي أحمد موسى، أن محمد صلاح هو أيقونة ليفربول ولا يوجد أحد يستطيع أن يسجل ويصنع الأهداف مثل محمد صلاح .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"محمد صلاح عمل أسيست انهاردة في مباراة برايتون ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" كل لاعبي ليفربول كانوا عايزين يدوا صلاح الكورة عشان يسجل أهداف ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" كلنا كنا بنتفرج على محمد صلاح عشان ندعمه ونسانده في مباراة برايتون ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" مفيش نجم هيبقى زي محمد صلاح لأن محمد صلاح كان جاي من بعيد بداية من نادي المقاولين وحتى ليفربول ولا يمكن مقارنة صلاح بأحد ".