صدمة.. منتخب شهير مُهدد بالاستبعاد من كأس العالم

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن إمكانية استبعاد منتخب شهير من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في يونيو المقبل.

ووفقًا لصحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية فإن منتخب الأرجنتين مُهدد بالاستبعاد من كأس العالم من المجموعة العاشرة التي أوقعته القرعة مع الجزائر والنمسا والأردن؛ بسبب شبهة فساد.

وأفادت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن القضية انكشفت يوم الثلاثاء الماضي عقب نحو ثلاثين مداهمة استهدفت عدة أندية ومقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وذلك في إطار تحقيق واسع النطاق في شبهات غسيل أموال.

وبينما يُتوقع المزيد من المداهمات في الأيام المقبلة، يُشتبه في أن العديد من مسؤولي الاتحاد قد جمعوا ثروات طائلة، بدءًا من رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو "تشيكي" تابيا، ومساعده المقرب بابلو توفيجينو، ونائب أمين صندوق الاتحاد، لوتشيانو ناكيس.

هل يوقف الفيفا منتخب الأرجنتين

وأوضحت صحيفة “لا ناسيون” أنه يكمن الحل في المحاكم، فالسياسة لا تترك مجالًا كبيرًا للمناورة، لهذا السبب، يقع على عاتق النظام القضائي تحديد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص مذنبين أم أبرياء، وما إذا كانوا يستحقون الاحتفاظ بمناصبهم أم يجب فصلهم".

واختتمت أن الفيفا - الذي لا يُرحب بتدخل الحكومة في شؤون الاتحادات الوطنية - قد يستبعد منتخب ليونيل ميسي من كأس العالم القادمة.