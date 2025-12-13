مجدي عبد الغني يشوق متابعيه لـ حلقة ملعب البلدوزر.. تفاصيل

شوق الإعلامي مجدي عبد الغني متابعة لـ حلقة اليوم من برنامج ملعب البلدوزر المذاع عبر فضائية الشمس.

مجدي عبد الغني: اختيار حلمي طولان خطأ .. والمنتخب ودع كأس العرب بفضيحة

أكد مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية السابق، أن قرار تعيين حلمي طولان مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، كان خطأ منذ اللحظة الأولى، مشيرًا إلى أن هذا القرار ساهم في خروج المنتخب بنتائج غير مرضية.

وقال عبد الغني خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "اختيار حلمي طولان من البداية لتدريب منتخب مصر الثاني كان اختيارًا خاطئًا والمنتخب ودّع كأس العرب بفضيحة."

وأضاف: "حلمي طولان يتولى مسؤولية المنتخب منذ أكثر من 6 أشهر، وليس 3 أشهر كما يصرّح هو."

وتابع مجدي عبد الغني تصريحاته قائلًا: "أي مدرب يتم تعيينه لتدريب منتخب مصر لن يرفض… ده شرف لأي مدرب. لكن المشكلة إن الجهاز الفني المعاون يضم مدربين ليسوا على وفاق مع الكابتن حسام حسن، وده سبب أزمات وتوترات أثرت على شكل المنتخب."