الإدارية العليا تحدد جلسة عاجلة لنظر 31 طعنا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
خبير: فرنسا ترى في طلب نيجيريا فرصة لاستعادة نفوذها الأمني والسياسي بغرب أفريقيا
بيراميدز يكتفي بـ2 مليون دولار في كأس إنتركونتيننتال| تفاصيل
من شبح المصحة النفسية إلى بر الأمان.. القصة الكاملة لأزمة سيدة مع أشقائها بسبب الميراث
جارة عروس المنوفية: شفتها كانت ميـ.تة وسلفتها كانت مضروبة وبتنزل د.م من وشها
قبل أمم أفريقيا.. رسالة حاسمة من أحمد موسى لمحمد صلاح.. فيديو
تحمل سخافات كثيرة.. أحمد موسى: التحديات أمام رئيس الوزراء كبيرة لكنه قدها
محافظ كفرالشيخ يتابع تنفيذ مشروعات حماية الشريط الساحلي
وصلوا 31..ارتفاع عدد الطعون المقدمة للإدارية العليا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
تعليم سوهاج تطلق فعاليات برنامج صحتهم مستقبلهم للتوعية بأهمية ترشيد المياه
هدما جدار الغرفة.. شخصان يتعديان على شقيقهما بكفر الشيخ من أجل الميراث |فيديو
رغم التصالح مع مدرب ليفربول.. محمد صلاح يصل جدة الأسبوع الجاري.. تفاصيل
رياضة

مجدي عبد الغني يشوق متابعيه لـ حلقة ملعب البلدوزر.. تفاصيل

ملعب البلدوزر
ملعب البلدوزر
باسنتي ناجي

شوق الإعلامي مجدي عبد الغني متابعة لـ حلقة اليوم من برنامج ملعب البلدوزر المذاع عبر فضائية الشمس.

حلقة ملعب البلدوزر 

وكتب مجدي عبد الغني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ضيوف حلقة اليوم من ملعب البلدوزر
محمد مهدي – الناقد الرياضي
محمد الأسيوطي – الناقد الرياضي
من السبت للثلاثاء 10:30 مساءً
حلقة اليوم السبت 13/12/2025
في ضيافة الكابتن مجدي عبد الغني".

مجدي عبد الغني: اختيار حلمي طولان خطأ .. والمنتخب ودع كأس العرب بفضيحة

أكد مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية السابق، أن قرار تعيين حلمي طولان مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، كان خطأ منذ اللحظة الأولى، مشيرًا إلى أن هذا القرار ساهم في خروج المنتخب بنتائج غير مرضية.

وقال عبد الغني خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "اختيار حلمي طولان من البداية لتدريب منتخب مصر الثاني كان اختيارًا خاطئًا والمنتخب ودّع كأس العرب بفضيحة."

وأضاف: "حلمي طولان يتولى مسؤولية المنتخب منذ أكثر من 6 أشهر، وليس 3 أشهر كما يصرّح هو."

وتابع مجدي عبد الغني تصريحاته قائلًا: "أي مدرب يتم تعيينه لتدريب منتخب مصر لن يرفض… ده شرف لأي مدرب. لكن المشكلة إن الجهاز الفني المعاون يضم مدربين ليسوا على وفاق مع الكابتن حسام حسن، وده سبب أزمات وتوترات أثرت على شكل المنتخب."

ملعب البلدوزر الاهلي الزمالك مجدي عبد الغني

