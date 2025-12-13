قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإدارية العليا تحدد جلسة عاجلة لنظر 31 طعنا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
خبير: فرنسا ترى في طلب نيجيريا فرصة لاستعادة نفوذها الأمني والسياسي بغرب أفريقيا
بيراميدز يكتفي بـ2 مليون دولار في كأس إنتركونتيننتال| تفاصيل
من شبح المصحة النفسية إلى بر الأمان.. القصة الكاملة لأزمة سيدة مع أشقائها بسبب الميراث
جارة عروس المنوفية: شفتها كانت ميـ.تة وسلفتها كانت مضروبة وبتنزل د.م من وشها
قبل أمم أفريقيا.. رسالة حاسمة من أحمد موسى لمحمد صلاح.. فيديو
تحمل سخافات كثيرة.. أحمد موسى: التحديات أمام رئيس الوزراء كبيرة لكنه قدها
محافظ كفرالشيخ يتابع تنفيذ مشروعات حماية الشريط الساحلي
وصلوا 31..ارتفاع عدد الطعون المقدمة للإدارية العليا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
تعليم سوهاج تطلق فعاليات برنامج صحتهم مستقبلهم للتوعية بأهمية ترشيد المياه
هدما جدار الغرفة.. شخصان يتعديان على شقيقهما بكفر الشيخ من أجل الميراث |فيديو
رغم التصالح مع مدرب ليفربول.. محمد صلاح يصل جدة الأسبوع الجاري.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدق أو لا تصدق.. الأهلي لم يحقق أي فوز طوال 5 نسخ في بطولة كأس الرابطة

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن القلعة الحمراء.

مفاجأة في الأهلي 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صدق أو لا تصدق .. الأهلي لم يحقق أي فوز طوال تاريخه في بطولة كأس الرابطة على مدار 5 نسخ متتالية :

النسخة الأولى 2022 : لعب 5 مباريات ، تعادل 4 وخسر 1

النسخة الثانية 2023: انسحب من مباراته في دور الـ16 أمام المصري ، واحتسبت نتيجة المباراة فوز المصري 3-0

النسخة الثالثة 2024: اعتذر عن المشاركة في البطولة

النسخة الرابعة 2025: لعب 3 مباريات خسرها كلها ولم يحقق أي فوز أو أي تعادل

النسخة الخامسة 2026: لعب أول مباراة أمام إنبي وخسرها

اجمالا : لعب الأهلي 10 مباريات ، خسر في 6 مباريات منها ، وتعادل 4 مرات ، ولم يحقق أي فوز".

نظام صارم.. قرارات عاجلة بالأهلي

قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي فرض نظام صارم في المرحلة المقبلة علي اللاعبين في ظل كثرة الأحاديث عن وجود عقود للرحيل أو الخروج سواء بنظام البيع او الإعارة .

ووضع سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي الكرة نظاما صارما يتمثل في عدم الحديث بأي حال عن العروض حيث تم فرض نظام يتمثل في:

  1. الحظر الإعلامي

وضع سيد عبدالحفيظ نظاما صارما يقضي بفرض الحظر الإعلامي علي اللاعبين المتواجدين داخل النادي حاليا يقضي بعدم إصدار تصريحات كما أنه أبلغ اللاعبين الدوليين المتواجدين مع المنتخب بأن موقفهم من التصريحات يخص إدارة المنتخب الوطني ولكن يجب عدم الحديث عن أي عروض أو إنتقالات.

2 . غلق ملف الرحيل

قرر سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة منع رحيل اي لاعب عن صفوف الفريق الأحمر الا بناء علي قرار من ييس توروب المدير الفني للفريق ، مع رفض تلقي اي عروض لأي لاعب

3 . إلغاء تمديد العقود

اكد سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة الغاء فكرة تمديد عقد اي لاعب في الفترة الحالية والتركيز فقط علي اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي وهم احمد نبيل كوكا واليو ديانج وأحمد عابدين وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر .

الاهلي القلعة الحمراء خالد طلعت مهيب عبد الهادي نجوم الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| هوندا تعيد إحياء سيارة شهيرة.. أصحاب المركبات الكهربائية يعودون إلى البنزين

هوندا

هوندا تعيد إحياء أعظم سياراتها الرياضية.. صور

ساناتا موتورز

الصين تعيد إحياء علامات السيارات الأوروبية القديمة من الموت

بالصور

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

زيارة رئيس الأركان إلى ايث

رئيس الأركان يعود لمصر بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد