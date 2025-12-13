صدق أو لا تصدق.. الأهلي لم يحقق أي فوز طوال 5 نسخ في بطولة كأس الرابطة

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن القلعة الحمراء.

مفاجأة في الأهلي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صدق أو لا تصدق .. الأهلي لم يحقق أي فوز طوال تاريخه في بطولة كأس الرابطة على مدار 5 نسخ متتالية :

النسخة الأولى 2022 : لعب 5 مباريات ، تعادل 4 وخسر 1

النسخة الثانية 2023: انسحب من مباراته في دور الـ16 أمام المصري ، واحتسبت نتيجة المباراة فوز المصري 3-0

النسخة الثالثة 2024: اعتذر عن المشاركة في البطولة

النسخة الرابعة 2025: لعب 3 مباريات خسرها كلها ولم يحقق أي فوز أو أي تعادل

النسخة الخامسة 2026: لعب أول مباراة أمام إنبي وخسرها

اجمالا : لعب الأهلي 10 مباريات ، خسر في 6 مباريات منها ، وتعادل 4 مرات ، ولم يحقق أي فوز".

نظام صارم.. قرارات عاجلة بالأهلي

قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي فرض نظام صارم في المرحلة المقبلة علي اللاعبين في ظل كثرة الأحاديث عن وجود عقود للرحيل أو الخروج سواء بنظام البيع او الإعارة .

ووضع سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي الكرة نظاما صارما يتمثل في عدم الحديث بأي حال عن العروض حيث تم فرض نظام يتمثل في:

الحظر الإعلامي

وضع سيد عبدالحفيظ نظاما صارما يقضي بفرض الحظر الإعلامي علي اللاعبين المتواجدين داخل النادي حاليا يقضي بعدم إصدار تصريحات كما أنه أبلغ اللاعبين الدوليين المتواجدين مع المنتخب بأن موقفهم من التصريحات يخص إدارة المنتخب الوطني ولكن يجب عدم الحديث عن أي عروض أو إنتقالات.

2 . غلق ملف الرحيل

قرر سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة منع رحيل اي لاعب عن صفوف الفريق الأحمر الا بناء علي قرار من ييس توروب المدير الفني للفريق ، مع رفض تلقي اي عروض لأي لاعب

3 . إلغاء تمديد العقود

اكد سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة الغاء فكرة تمديد عقد اي لاعب في الفترة الحالية والتركيز فقط علي اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي وهم احمد نبيل كوكا واليو ديانج وأحمد عابدين وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر .