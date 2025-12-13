قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية
كأس القارات للأندية| بيراميدز يتأخر أمام فلامنجو البرازيلى بهدف ليو بيريرا
مصادر لـ"صدى البلد": قيادات وفدية تناقش ترشح بهاء أبو شقة أو فؤاد بدراوي لرئاسة الحزب
رئيس محكمة النقض يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
الإعدام شنقا لعامل والمشدد 10 سنوات لآخرين قتلوا وأصابوا 3 أشخاص بالقليوبية
خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل
بيريرا يسجل الهدف الأول لفلامنجو في مرمى بيراميدز بكأس القارات
انطلاق مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي
بنمو 28%.. ارتفاع شركات التخصيم لنحو 856 شركة بنهاية سبتمبر الماضي
أشرف زكى يكشف حقيقة دخول عبلة كامل المستشفى
الوضع في الخارج سيء جدا.. عزة مصطفى تكشف عن متحور جديد في الخارج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لغز رحلة غامضة للفرعون صلاح إلى جدة

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالحكيم أبو علم

رغم مشاركته محمد صلاح قائد المنتخب الوطني مع فريقه ليفربول في مباراته امام برايتون التي جرت مساء اليوم بالجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي ، لكن لا يزال موقفه غامضا من البقاء في قلعة الريدز.

وذكرت تقارير إعلامية أن صلاح يستعد لزيارة مفاجئة إلى المملكة العربية السعودية خلال أيام قليلة.

كشفت قناة الرياضية السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن صلاح سيتوجه إلى مدينة جدة خلال هذا الأسبوع.

وأضافت أن تفاصيل زيارة النجم المصري الدولي إلى جدة، لم تتضح تفاصيلها بعد.

خرج صلاح من حسابات المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول في اختيار التشكيل الأساسي الذي يخوض مباراة برايتون، اليوم السبت، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واصل نجم ليفربول الإنجليزي الغياب عن التشكيل الأساسي لفريقه للمباراة الخامسة على التوالي، لتثار التكهنات بشأن مستقبله وإمكانية رحيله عن النادي الإنجليزي.

واضطر سلوت لإشراك صلاح بعد 25 دقيقة من مباراة برايتون مكان جو جوميز، المصاب.

وأُثيرت الشكوك حول مستقبل صلاح الأسبوع الماضي بسبب تصريحاته القوية التي هاجم فيها سلوت، مشيرا إلى تدهور العلاقة مع المدرب الهولندي بعد استبعاده لثلاث مباريات متتالية، وملمحا إلى أن هناك شخصا ما في النادي لا يريد استمراره.

ونتيجة لذلك خرج صلاح من قائمة ليفربول في مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال، وأثار سلوت الجدل بقوله إنه لا يعلم ما إذا كان صلاح سيلعب مرة ثانية مع ليفربول.

لم يشارك صلاح كبديل في مباراة ليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل 3 / 3 ليخرج بعدها ليعبر عن إحباطه الشديد.

وقبلها اكتفى بالجلوس بديلا أيضا في الفوز على ويستهام يونايتد، قبل أن يشارك كبديل في الشوط الثاني من مواجهة سندرلاند.

ويُعد صلاح نجم ليفربول الأبرز، والهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن تراجع معدله هذا الموسم حيث سجل 4 أهداف في 13 مباراة.

ويستعد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الأسبوع المقبل، وقال أيضا إنه لا يعلم ما سيحدث خلال فترة غيابه عن ليفربول.

وكان النجم المصري البالغ من العمر 33 عاما وقع عقدا في أواخر الموسم الماضي يمتد لموسمين إضافيين حتى صيف 2027.

