الضاني بـ 350 جنيهًا.. ارتفاع طفيف في أسعار اللحوم اليوم الأحد 14-12-2025

يهتم عدد كبير من المواطنين، بمعرفة أسعار اللحوم، خاصة أنها من المكونات الأساسية للمائدة المصرية، وتحديدا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وسجلت أسعار اللحوم بنوعيها البلدي والمستورد ارتفاعا طفيفا في الأسواق خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

ـ بلغ سعر كيلو اللحوم الكندوز الكبير نحو 367 جنيهًا.

ـ وصل سعر اللحم الكندوز إلى 403 جنيهات.

ـ سجل سعر اللحوم البتلو نحو 428 جنيهًا.

ـ ويتراوح سعر الكبدة البلدي من 350 جنيهًا إلى 400 جنيها.

ـ أما سعر كيلو اللحم الجملي فيتراوح من 350 إلى 370 جنيهًا.

ـ بلغ سعر الكيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى 430 جنيهًا.

أسعار اللحوم المفرومة اليوم

سجلتِ اللحوم المفرومة الأسعار التالية:

ـ مفروم دسم يصل إلى 330 جنيهًا.

ـ كفتة حاتي بسعر 320 جنيهًا.

ـ كفتة أرز بسعر 280 جنيهًا.

ـ سجق بلدي بسعر 320 جنيهًا.

ـ مفروم أحمر بسعر 355 جنيهًا.

ـ حواوشي جاهز بسعر 300 جنيها.

ـ طرب محشي بسعر 390 جنيهًا.

ـ برجر بسعر 300 جنيها.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

ـ وصل سعر اللحوم كندوز إلى 350 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ وصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا للكيلو.

ـ بلغ سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ لحوم وطنية

ـ وصل سعر الكيلو من اللحم البقري إلى 280 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيها.

ـ أما عن سعر الموزة فوصل إلى 295 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ بينما وصل سعر البفتيك والاستيك إلى 325 جنيهًا.

ـ كما تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 و 350 جنيهًا للكيلو.