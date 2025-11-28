قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

متوفرة ومستقرة.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق ومنافذ الزراعة ووطنية

اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم
خالد يوسف

استقرت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها وقطعياتها، البلدية والمستوردة، داخل الأسواق المختلفة، في صباح تعاملات اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، وتوافرها فى محلات الجزارة والأسواق المحلية.

توفير اللحوم في منافذ الزراعة ووطنية

تستمر منافذ وزارة الزراعة ومنافذ وطنية، بتوفر اللحوم خلالهما، من خلال طرح كميات تساعد على بقاء الأسعار مستقرة.

وتساعد وفرة المعروض على إبقاء السوق في حالة هادئة، وتوفير اختيارات متنوعة تناسب شرائح واسعة من المستهلكين الباحثين عن أسعار مقبولة تتوافق مع ميزانياتهم الغذائية.

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يلي نرصد آخر تحديث للأسعار، والتي جاءت على النحو التالي:-

ـ تراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 350 و400 جنيه.

ـ تراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 350 و370 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو طرب محشي نحو 390 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 351 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الحواوشي جاهز نحو 300 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو السجق بلدي نحو 320 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو اللحوم الضأن لنحو 426 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكفتة الحاتي نحو 320 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم البتلو نحو 420 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكفتة أرز نحو 280 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو البرجر نحو 300 جنيه.

ـ سجل كيلو البرازيلي 250 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو المفروم المجمد 240 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو السجق المجمدة 170 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

ـ سجل سعر كيلو اللحم كندوز نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم البلدي نحو 280 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وطنية

ـ يتراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الموزة نحو 295 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

متوفرة ومستقرة اسعار اللحوم اليوم الجمعة منافذ الزراعة ووطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

ترشيحاتنا

فليك

مدرب برشلونة بعد السقوط أمام تشيلسي: نشعر بالإحباط متفائلين بالمباراة القادمة

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009

أهلي 2009 يخسر أمام روخ لفيف الأوكراني

الخطيب ورمضان صبحي

طول عمره كبير.. سهام صالح تعلق على تدخل الخطيب لحل أزمة رمضان صبحي

بالصور

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد