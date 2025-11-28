متوفرة ومستقرة.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق ومنافذ الزراعة ووطنية

استقرت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها وقطعياتها، البلدية والمستوردة، داخل الأسواق المختلفة، في صباح تعاملات اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، وتوافرها فى محلات الجزارة والأسواق المحلية.

توفير اللحوم في منافذ الزراعة ووطنية

تستمر منافذ وزارة الزراعة ومنافذ وطنية، بتوفر اللحوم خلالهما، من خلال طرح كميات تساعد على بقاء الأسعار مستقرة.

وتساعد وفرة المعروض على إبقاء السوق في حالة هادئة، وتوفير اختيارات متنوعة تناسب شرائح واسعة من المستهلكين الباحثين عن أسعار مقبولة تتوافق مع ميزانياتهم الغذائية.

أسعار اللحوم في الأسواق

وفيما يلي نرصد آخر تحديث للأسعار، والتي جاءت على النحو التالي:-

ـ تراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 350 و400 جنيه.

ـ تراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 350 و370 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو اللحم المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو طرب محشي نحو 390 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 351 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الحواوشي جاهز نحو 300 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو السجق بلدي نحو 320 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو اللحوم الضأن لنحو 426 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكفتة الحاتي نحو 320 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم البتلو نحو 420 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكفتة أرز نحو 280 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو البرجر نحو 300 جنيه.

ـ سجل كيلو البرازيلي 250 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو المفروم المجمد 240 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو السجق المجمدة 170 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

ـ سجل سعر كيلو اللحم كندوز نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم البلدي نحو 280 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وطنية

ـ يتراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الموزة نحو 295 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.