350 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

أشار برنامج “صباح البلد” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إلى التحديثات الأخيرة في أسعار اللحوم.

واستعرض التقرير الأسعار المتداولة في الأسواق والمحلات في هذا اليوم، خاصة مع توافر كميات جديدة من اللحوم في المعارض والمجمعات الاستهلاكية.

تحديثات أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-11-2025

بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سجلت أسعار اللحوم الحمراء تراجعا طفيفا في الأسواق، حيث طرحت كميات إضافية من اللحوم في معارض وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، ما ساهم في انخفاض الأسعار.

اللحم الضأن: سجل سعر كيلو اللحم الضأن 428 جنيهًا للكيلو.

اللحم البتلو: بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 415 جنيهًا.

اللحم الكندوز الكبير: وصل سعر كيلو الكندوز الكبير إلى 356 جنيهًا.

اللحم الكندوز الصغير: بلغ سعر الكيلو من اللحم الكندوز الصغير 405 جنيهات.

اللحم الكندوز (عام): سجل سعر كيلو الكندوز العادي 400 جنيه.

اللحم البتلو بالعظم: سجل سعر كيلو اللحم البتلو بالعظم 394 جنيهًا.

اللحم الضأن بالعظم: بلغ سعر كيلو اللحم الضأن بالعظم 397 جنيهًا.

أسعار متفاوتة حسب القطعية

وأوضح أحد أصحاب محلات الجزارة أن الأسعار قد تختلف بناءً على القطعيات المختلفة من اللحوم، حيث تتراوح الأسعار بين 420 و470 جنيهًا للكيلو حسب نوع القطعية.

وذكر أن بعض المحلات تقدم تخفيضات على الكميات الكبيرة من اللحوم المباعة.

وقال صاحب المحل إن العديد من المواطنين يتجهون إلى شراء الوجبات السريعة مثل البرجر، ما يعكس تراجع الطلب على اللحوم الطازجة مقارنة بالوجبات الجاهزة التي يتم تحضيرها بشكل أسرع وبأسعار تنافسية.

السبب وراء التراجع في الأسعار

يأتي التراجع في أسعار اللحوم تزامنًا مع طرح كميات إضافية من اللحوم في المعارض والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، حيث يساعد هذا في تلبية الطلب المتزايد، وبالتالي تحفيز المنافسة في الأسعار داخل الأسواق.