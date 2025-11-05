قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السوبر المصري بالإمارات.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وبيراميدز
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي
واشنطن تدفع لتشكيل قوة إنفاذ في غزة.. ومحلل: ليست لحفظ السلام
نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي
هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل
سرداب غامض بـ"سوهاج" ينهار على موظف بالجامعة.. وانتشال جثمانه بعد 15 يومًا
الحكومة: تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية في تاريخ مصر الحديث باستثمارات 550 مليار دولار
غير عادلة.. مسلم يفتح النار على نقابة المهن الموسيقية بعد أزمته الأخيرة
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور في نشر فيديوهات خادشة
ترامب تعليقا على فوز ممداني: الديمقراطيون يتصرفون بشكل انتحاري وهم يدمرون بلادنا
إعلان تفاصيل صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر قريباً
أسامة عبدالحي: الخطأ الطبي ليس جريمة وييجب خضوعه للقانون المدني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

350 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أشار برنامج “صباح البلد” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إلى التحديثات الأخيرة في أسعار اللحوم.

واستعرض التقرير الأسعار المتداولة في الأسواق والمحلات في هذا اليوم، خاصة مع توافر كميات جديدة من اللحوم في المعارض والمجمعات الاستهلاكية.

تحديثات أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-11-2025

بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سجلت أسعار اللحوم الحمراء تراجعا طفيفا في الأسواق، حيث طرحت كميات إضافية من اللحوم في معارض وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، ما ساهم في انخفاض الأسعار.

اللحم الضأن: سجل سعر كيلو اللحم الضأن 428 جنيهًا للكيلو.

اللحم البتلو: بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 415 جنيهًا.

اللحم الكندوز الكبير: وصل سعر كيلو الكندوز الكبير إلى 356 جنيهًا.

اللحم الكندوز الصغير: بلغ سعر الكيلو من اللحم الكندوز الصغير 405 جنيهات.

اللحم الكندوز (عام): سجل سعر كيلو الكندوز العادي 400 جنيه.

اللحم البتلو بالعظم: سجل سعر كيلو اللحم البتلو بالعظم 394 جنيهًا.

اللحم الضأن بالعظم: بلغ سعر كيلو اللحم الضأن بالعظم 397 جنيهًا.

أسعار متفاوتة حسب القطعية

وأوضح أحد أصحاب محلات الجزارة أن الأسعار قد تختلف بناءً على القطعيات المختلفة من اللحوم، حيث تتراوح الأسعار بين 420 و470 جنيهًا للكيلو حسب نوع القطعية. 

وذكر أن بعض المحلات تقدم تخفيضات على الكميات الكبيرة من اللحوم المباعة.

وقال صاحب المحل إن العديد من المواطنين يتجهون إلى شراء الوجبات السريعة مثل البرجر، ما يعكس تراجع الطلب على اللحوم الطازجة مقارنة بالوجبات الجاهزة التي يتم تحضيرها بشكل أسرع وبأسعار تنافسية.

السبب وراء التراجع في الأسعار

يأتي التراجع في أسعار اللحوم  تزامنًا مع طرح كميات إضافية من اللحوم في المعارض والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، حيث يساعد هذا في تلبية الطلب المتزايد، وبالتالي تحفيز المنافسة في الأسعار داخل الأسواق.

أسعار اللحوم سعر اللحوم الحمراء اللحوم اليوم في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

صفعة لـ «ترامب» وإسرائيل .. فوز المسلم زهران ممداني بمنصب حاكم نيويورك

ملادن زيزوفيتش

وفاة مدرب أثناء مباراة بالدوري الصربي وسط انهيار اللاعبين

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

ختام فعاليات البرنامج الأول ضمن مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية

صورة من اللقاء

وزير الاقتصاد القيرغيزي: نتطلع للتعاون مع الشركات المصرية في التعدين والصناعات الغذائية والري وتربية الماشية

الدكتور محمد معيط

رئيس جامعة القاهرة يهنئ معيط للحصول على وسام "الشمس المشرقة-النجمة الذهبية" من اليابان

بالصور

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود
حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس.. بدون مجهود أو تلف للقماش

حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن
حيلة عبقرية لإزالة اللبان العالق في الملابس بدون مجهود أو تلف للقماش جربيها الآن

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد