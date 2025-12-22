قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
تطورات مثيرة.. الأهلي يرفع عرضه لضم دياباتي ويحسم موقف كوكا
اليوم.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بكفر الشيخ
مصرع طفلة وإصابة 13 شخصا في حادث على طريق جمصة بلقاس بالدقهلية
حارس الأهلي السابق: عبد الوهاب وافق على إنتاج ألبومي دون أجر
هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل
قانون الثروة السمكية يضع ضوابط صارمة لحماية البحيرات المصرية
اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة
الإسكان عن الايجار القديم: أكثر من 50 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا على المنصة الإلكترونية و140 ألف طلب استمارة تحتاج لاستكمالات
توك شو

أحمد ناجي: توقعت خروج مصر من كأس العرب

أحمد ناجي
أحمد ناجي

أثار الكابتن أحمد ناجي، حارس مرمى منتخب مصر السابق، جدلًا واسعًا بتصريحات نارية حول مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العرب، مؤكدًا أن الخروج المبكر من دور المجموعات لم يكن مفاجئًا بالنسبة له، في ظل غياب الاستعداد الجاد والتعامل مع البطولة باعتبارها غير مهمة.


وقال ناجي، خلال حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، إن بطولة كأس العرب التي اختتمت مؤخرًا بتتويج منتخب المغرب، كشفت حجم الأزمة التي تمر بها الكرة المصرية، خاصة بعد الخروج المحبط للمنتخب، والذي تسبب في صدمة كبيرة لدى الجماهير وأثار حالة من الغضب في الشارع الرياضي.


وأوضح حارس مرمى الفراعنة السابق أن المنتخب لم يتم الإعداد له بالشكل الصحيح، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية باتحاد الكرة كانت ترغب في تعيين مدرب للمنتخب، وتم اختيار الكابتن حلمي طولان، وهو أحد أعضاء اللجنة الفنية، لقيادة الفريق، حيث تولى اختيار اللاعبين المشاركين. وأضاف أن عددًا من الأندية رفضت انضمام لاعبيها بسبب ارتباطهم باستحقاقات محلية وقارية، ما أثر سلبًا على قوة المنتخب.
وانتقد ناجي طريقة تفكير المسؤولين عن الكرة المصرية، مؤكدًا أن اعتبار البطولة «غير رسمية» كان تصورًا خاطئًا، قائلاً: «كأس العرب بطولة كبيرة ولها وزنها، وكان يجب التعامل معها بجدية أكبر مما حدث».
وأشار إلى أنه توقع خروج المنتخب من البطولة مبكرًا، بسبب ضعف التحضير، فضلًا عن استمرار مسابقة الدوري المصري في نفس توقيت البطولة، على عكس المنتخبات الأخرى التي أوقفت دورياتها المحلية لدعم منتخباتها المشاركة.
وعن علاقته بالكابتن عصام الحضري، الذي تولى مسؤولية تدريب حراس المرمى خلال البطولة، أكد ناجي أن الحضري أسطورة كروية عالمية، ويجتهد في تطوير نفسه بالحصول على دراسات وشهادات تدريبية، لكنه وجه له نصيحة مباشرة، مشددًا على أهمية الالتزام بالاختصاصات الفنية، موضحًا: «عملت مدرب حراس مرمى لمدة 40 سنة، ولم أتجاوز دوري داخل الجهاز الفني».


وكشف ناجي أنه في حال كان مسؤولًا، لكان فضّل مشاركة المنتخب الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن في بطولة كأس العرب، معتبرًا أن ذلك كان سيشكل إعدادًا مثاليًا للاستحقاقات الكبرى المقبلة، وعلى رأسها كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم. 

وأكد أن حلمي طولان مدرب صاحب خبرات كبيرة ويتسم بالحزم، لكن ما حدث في البطولة يفرض إعادة التفكير في تخطيط الكرة المصرية بشكل شامل، مع ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية والملاعب.


وفي سياق آخر، فتح الإعلامي الدكتور عمرو الليثي «دفتر أحوال الكرة المصرية» في حوار مليء بالمفاجآت مع أحمد ناجي، حيث تطرق إلى استعدادات المنتخب الأول لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب، وكذلك مشاركة مصر المرتقبة في كأس العالم 2026.
ولم تخلُ الحلقة من الجوانب الإنسانية والفنية، إذ تحدث ناجي عن علاقته بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، موضحًا أن الشاعر الكبير محمد حمزة، أحد مشجعي النادي الأهلي، كان سببًا في نشوء صداقة جمعته بعدد من كبار الفنانين، مثل بليغ حمدي وحلمي بكر.


كما كشف كواليس دخوله عالم الغناء، مشيرًا إلى ألبومه «أحلى المواني» عام 1989، وعرض الموسيقار محمد عبد الوهاب دعمه له دون مقابل مادي، لكنه فضّل الاعتذار، قبل أن يقدم الألبوم عبر شركة «صوت الحب»، متحدثًا عن أغنية «لولاكي» التي عُرضت عليه ورفضها، ليغنيها لاحقًا علي حميدة وتحقق نجاحًا كبيرًا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

