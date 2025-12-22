قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
تطورات مثيرة.. الأهلي يرفع عرضه لضم دياباتي ويحسم موقف كوكا
اليوم.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بكفر الشيخ
مصرع طفلة وإصابة 13 شخصا في حادث على طريق جمصة بلقاس بالدقهلية
حارس الأهلي السابق: عبد الوهاب وافق على إنتاج ألبومي دون أجر
هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل
قانون الثروة السمكية يضع ضوابط صارمة لحماية البحيرات المصرية
اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة
الإسكان عن الايجار القديم: أكثر من 50 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا على المنصة الإلكترونية و140 ألف طلب استمارة تحتاج لاستكمالات
تكريم دولي رفيع للدكتور عمرو حمودة في اليونسكو: 20 عاما من قيادة جهود الإنذار بالتسونامي والتأهب الساحلي

الدكتور عمرو زكريا
الدكتور عمرو زكريا
نهلة الشربيني

صرحت دكتورعبير منير رئيس المعهد القومى لعلوم البحار أنه  في حدث عالمي بارز، شهد مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بباريس تكريم الأستاذ الدكتور عمرو حمودة، القيادي المصري البارز في علوم المحيطات، وذلك خلال الاحتفال بمرور عشرين عامًا على إنشاء المجموعة الحكومية الدولية للتنسيق لنظام الإنذار المبكر والتخفيف من آثار التسونامي في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والبحار المتصلة بهما (ICG/NEAMTWS).

تكريم دولي رفيع للدكتور عمرو حمودة في اليونسكو

ويشغل الدكتور حمودة مناصب دولية رفيعة، منها نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات (IOC) باليونيسكو، ونائب رئيس المجموعة الحكومية الدولية للتنسيق (ICG/NEAMTWS)، بالإضافة إلى رئاسة اللجنة الدولية الخاصة بالتسونامي والمخاطر المتعلقة بأنظمة الإنذار والتخفيف من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر.

جاء هذا التكريم تتويجًا لجهود الدكتور حمودة المتميزة والمتواصلة في مجالات الدراسات الخاصة بالتسونامي وتجهيز الدول الساحلية لمجابهة المخاطر البحرية المعقدة، وبخاصة العواصف، وارتفاع مستوى سطح البحر، وموجات التسونامي. وقد ركزت أعماله على بناء القدرات المؤسسية والمجتمعية لضمان استجابة سريعة وفعالة للكوارث المحتملة.

واستعرض الحدث الجانب المشرق للتعاون الدولي، حيث تم إنشاء أنظمة الإنذار الإقليمية "بناءً على التنسيق متعدد الأطراف للكشف والرصد والمشاركة في التحذيرات"، وهي جهود قادها الدكتور حمودة في نطاق اختصاصه.

في إطار قيادته لبرامج الاستعداد، نجح الدكتور حمودة في تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى الوطني والإقليمي:

حيث  تم إعلان مدينة الإسكندرية في مايو 2024 أول مدينة في مصر وأفريقيا تضع برنامج تحقق المعايير الدولية للاستعداد والجاهزية لأي مخاطر محتملة لموجات التسونامي، ضمن برنامج "Tsunami Ready"  العالمي.

رأس البر على الطريق: يجري العمل حاليًا لتجهيز مدينة رأس البر لمثل هذا الاستحقاق الدولي خلال عام 2026، إذ يتولى الدكتور حمودة رئاسة هذه البرامج الدولية الهامة.

ويؤكد التكريم الدولي للدكتور عمرو حمودة على الدور الريادي لمصر في تعزيز السلامة الساحلية العالمية، ويضع الكفاءات المصرية في صدارة جهود مواجهة التحديات البيئية والمخاطر الطبيعية.

معهد علوم البحار الدكتور عمرو زكريا المعهد القومى لعلوم البحار

