لماذا يشعر المصريون بحساسية من الاستثمارات الخليجية؟.. عماد الدين أديب يرد

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن العالم ليس أمريكا وأوروبا، ولكن مجالنا الحيوي ومصالحنا كلها في المنطقة، والتنسيق مع السعودية والإمارات وقطر أمر بالغ الأهمية لتوحيد الجهود لمصلحة الأمن القومي.

وأضاف عماد الدين أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن الإمارات حققت أعلى معدل نمو في الخليج تليها قطر ثم السعودية ثم الكويت.

وأشار إلى أن أي دولة استطاعت التميز كان بفضل المنتجات غير النفطية مثل السياحة والخدمات والتكنولوجيا والتصدير، منوها أن أهم الدول التي تصدر لها مصر هي الإمارات ثم السعودية ثم إيطاليا ثم أمريكا، ولذلك يجب ان نفكر في زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا.

وحول حساسية المصريين من الاستثمارات الخليجية، قال عماد الدين أديب، إن هذا موجود في كل دول العالم من أمريكا إلى ألبانيا، منوها أن أي أرض في العالم قابلة للبيع.