44 مليار دولار.. عماد الدين أديب يكشف عن شكل مصر في 2026

كشف الإعلامي عماد الدين أديب، عن شكل مصر في عام 2026، منوها بأنه في الوضع الاقتصادي فإن مصر تدخل هذا العام وعندها تحسن في تحويلات المصريين بالخارج بزيادة 10 مليارات دولار.

وقال عماد الدين أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن أصول الصادرات المصرية تصل إلى 44 مليار دولار، وهناك تحسن نمو في القطاع الصناعي بعدما كانت هناك مصانع تغلق.

وأشار إلى أن الناحية الاجتماعية تشهد هبوط معدل المواليد ولأول مرة يقل معدل السكان في مصر، كما أن هناك تطور في اكتشافات الغاز وتحسن في القطاع السياحي، كما أن هناك هندسة إعادة التعامل مع شكل الدين العام لمصر.