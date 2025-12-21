ماذا تعرف عن مراكز خدمات المستثمرين في مصر .. تفاصيل

تعد مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نموذجًا جديدًا لبيئة أعمال حديثة تجمع بين الكفاءة والشفافية.

وتضم ممثلين عن 67 جهة حكومية لتقديم جميع خدمات الاستثمار بفضل التحول الرقمي، أصبحت المراكز أسرع وأكثر تكاملًا، لتجعل رحلة المستثمر في مصر تجربة سهلة وواضحة من البداية إلى التنفيذ.

وتواصل الهيئة العامة للاستثمار علي صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي التعريف بالاصلاحات التشريعية والإجرائية الداعمة لمناخ الاستثمار في مصر تحت شعار “مصر تمهد الطريق... نحو استثمار في الغد”.

مراكز خدمات المستثمرين

منظومة متكاملة لخدمة المستثمر

خدمات متكاملة

التوسع الجغرافي للمراكز

التحول الرقمي

وحدة المسار السريع

الرؤية المستقبلية

