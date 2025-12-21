قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر
الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام
صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن
ركلة جزاء ضائعة وإصابة.. شوط أول سلبي بين المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا
جيشكم هو جيش الشعب.. القوات المسلحة تنفى منح امتيازات لضباطها بالمخالفة للدستور وتحذر من العناصر المناوئة
مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة
البترول: ضبط متهمين بالاستيلاء على كميات كبيرة من الوقود بأحد المستودعات
شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم
وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب
برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: المنتدى الروسي–الأفريقي يعكس رؤية مصر لتعزيز التنمية والشراكات المتوازنة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن المنتدى الروسي–الأفريقي تمثل تأكيدا جديدا على الدور المحوري الذي تلعبه مصر داخل القارة الأفريقية، وقدرتها على طرح رؤى عملية لتعزيز مسارات التنمية الشاملة، وبناء شراكات دولية تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأوضح السبكي أن كلمة الرئيس السيسي في المنتدى عكست إدراكا عميقا لطبيعة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وفي مقدمتها قضايا التنمية والبنية التحتية والتمويل والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الخطاب الرئاسي انطلق من رؤية متوازنة تعتبر أن الاستقرار والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن تحقيق أحدهما بمعزل عن الآخر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم روسيا، يعكس توجها مصريا واضحا نحو تنويع الشراكات الدولية، بما يسهم في دعم الاقتصاديات الأفريقية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وخلق فرص عمل حقيقية لشباب القارة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن استعراض الرئيس لحجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا وحجم التبادل التجاري يعكس جدية الدور المصري، الذي لم يعد يقتصر على الدعم السياسي، بل امتد إلى شراكات اقتصادية وتنموية حقيقية تعود بالنفع على الشعوب الأفريقية.

وأكد السبكي أن موقف الرئيس السيسي الرافض للإجراءات الأحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وخاصة ما يتعلق بنهر النيل، يعكس التزام مصر بالقانون الدولي، وحرصها على تحقيق المنفعة المتبادلة، مع الحفاظ الكامل على الحقوق التاريخية لدول المصب.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحه بالتأكيد على أن المنتدى الروسي–الأفريقي يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي مع القارة، وأن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تواصل القيام بدورها كقاطرة للعمل الأفريقي المشترك، وشريك موثوق في دعم التنمية والاستقرار وبناء مستقبل أكثر ازدهارا لشعوب أفريقيا.

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد ترتبط بـ يوسف رأفت في الحلقة الـ 11 من مسلسل ميد ترم

جيهان سلامة

جيهان سلامة: جالي سرطان القولون والدكتور قالي مش هتعيشي أكتر من 9 شهور

بسمة بوسيل

مصر جمال خالص.. بسمة بوسيل تشارك صور من زيارتها لمحافظة الأقصر

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

