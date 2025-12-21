برلماني: حق مصر في منجم السكري محفوظ وفقا للاتفاقيات المبرمة

أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن الدولة الآن في لحظة تاريخية في قطاع التعدين، لافتا إلى أن الرئيس السيسي مهتم بقطاع التعدين ووجه بسرعة تحويل الهيئة من خدمية إلى اقتصادية ؛ لما تملكه مصر من إمكانات لتكون في مصاف دول العالم في مجال التعدين والاستثمار.

وتابع خلال لقائه في حلقة خاصة لأول مرة من داخل منجم السكري، يقدمها الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: “هناك تحديث للاتفاقيات في مجال تدريب العمالة، لافتا إلى أن مصر تعمل على أن تكون مركز إقليمي للتعدين في المنطقة ، خاصة أن مجلس النواب وافق على اتفاقية بشأن توسع شركة أنجلو جولد اشانتي في المساحة لزيادة الإنتاج”.

الاتفاقيات المبرمة

وأضاف عضو النواب أن من يتحدث عن بيع منجم السكري لا يعرف الاتفاقيات المبرمة ويتحدث بدون وعي أو معرفة، ونصيب مصر من منجم السكري كامل ولم يتأثر بأي شيء.

واختتم إسماعيل: “حق مصر في منجم السكري محفوظ وفقا للاتفاقيات المبرمة، والعالم أصبح يبحث عن المعادن خاصة النادرة”.

