قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر
الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام
صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن
ركلة جزاء ضائعة وإصابة.. شوط أول سلبي بين المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا
جيشكم هو جيش الشعب.. القوات المسلحة تنفى منح امتيازات لضباطها بالمخالفة للدستور وتحذر من العناصر المناوئة
مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة
البترول: ضبط متهمين بالاستيلاء على كميات كبيرة من الوقود بأحد المستودعات
شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم
وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب
برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بالتعاون مع كردستان تعكس ثقل مصر الإقليمي

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:

  • تعكس قوة الاقتصاد المصري وثقة إقليمية في الشركات الوطنية
  • تعزز صادرات الخدمات المصرية وتفتح أسواقًا جديدة للشركات الوطنية
  • فرصة ذهبية لتصدير الخبرة الصناعية المصرية ودعم التصنيع الإقليمي

أشاد عدد من أعضاء البرلمان بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة إقليم كردستان العراق للاستفادة من قدرات الشركات المصرية في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس قوة الدولة المصرية وثقة الأطراف الإقليمية في خبراتها التنموية، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات العربية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة إقليم كردستان العراق للاستفادة من قدرات الشركات المصرية في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، تمثل رسالة واضحة تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الشركات الوطنية، وما تمتلكه من خبرات فنية وقدرات تنفيذية جعلتها محل ثقة إقليمية ودولية.

وقال الدسوقي، في تصريح خاص، لــ صدي البلد إن القيادة السياسية تتحرك برؤية استراتيجية تستهدف تعميق الشراكات الاقتصادية مع الأشقاء العرب، وتحويل الخبرة المصرية المتراكمة في مشروعات البنية التحتية والطاقة إلى فرص استثمار وتعاون حقيقي خارج الحدود، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس حكومة إقليم كردستان يؤكد دعم مصر الكامل لوحدة واستقرار العراق، ويعكس دور القاهرة المحوري في تعزيز الأمن والتنمية بالمنطقة، لافتًا إلى أن التعاون مع إقليم كردستان يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات كبرى بجودة عالية وتكلفة تنافسية.

وشدد الدسوقي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة والقطاع الخاص لاقتناص هذه الفرص، وتحويل التوجيهات الرئاسية إلى مشروعات ملموسة تعزز الحضور المصري في الأسواق الإقليمية وتدعم مسار التنمية المستدامة.

في السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة إقليم كردستان العراق للاستفادة من قدرات الشركات المصرية في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، تمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد المصري وزيادة صادرات الخدمات الهندسية والإنشائية للأسواق الإقليمية.

وقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد، إن الشركات المصرية باتت تمتلك خبرات تراكمية كبيرة نتيجة تنفيذ مشروعات قومية عملاقة داخل مصر وخارجها، وهو ما يؤهلها للمنافسة بقوة في الأسواق الخارجية وتحقيق عائد اقتصادي مباشر يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذا التوجه الرئاسي ينسجم مع رؤية الدولة لتنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية، مؤكدة أن التعاون مع إقليم كردستان العراق في مشروعات الطاقة والبنية التحتية سيسهم في تحقيق مصالح مشتركة، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية بالمنطقة.

وشددت النائية على أهمية وجود تنسيق حكومي سريع بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص لترجمة هذه الدعوة إلى اتفاقات تنفيذية واضحة، بما يضمن تعظيم الاستفادة الاقتصادية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

كما أكدت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة إقليم كردستان العراق للاستفادة من قدرات الشركات المصرية في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، تمثل فرصة حقيقية لتوسيع نطاق الدور الصناعي المصري خارج الحدود، وتعزيز حضور الصناعات الوطنية في المشروعات الإقليمية الكبرى.

وقالت متي، في تصريح خاص لـ صدي البلد  إن الشركات المصرية العاملة في مجالات المقاولات والطاقة والصناعات المغذية أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة وفق أعلى معايير الجودة، وهو ما يجعلها شريكًا موثوقًا في خطط التنمية التي يتبناها إقليم كردستان العراق خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت عضو لجنة الصناعة أن هذا التوجه الرئاسي يدعم التكامل الصناعي بين مصر والعراق، ويسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخبرات الصناعية المصرية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل وزيادة الصادرات الصناعية.

وشددت النائبة  على أهمية استثمار هذه الدعوة عبر إعداد خريطة واضحة للمشروعات القابلة للتنفيذ، وتوفير حوافز تشجيعية للشركات المصرية للمشاركة بفاعلية، بما يحقق مصالح مشتركة ويعزز التنمية المستدامة في المنطقة.

نواب البرلمان السيسي كردستان مصر الإقليمي الرئيس عبد الفتاح السيسي قدرات الشركات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

ترشيحاتنا

الزكاة

هل يجوز إعطاء الزكاة لجار يملك مسكنًا لكنه فقير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

الميراث

هل "فلوس الخارجة" بعد وفاة الزوج تدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ خالد الجندي

خذوا بالأسباب.. خالد الجندي يوجه رسالة للآباء: نتائج تربية الأبناء بيد الله

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد