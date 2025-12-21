نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بالتعاون مع كردستان تعكس ثقل مصر الإقليمي

نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:

تعكس قوة الاقتصاد المصري وثقة إقليمية في الشركات الوطنية

تعزز صادرات الخدمات المصرية وتفتح أسواقًا جديدة للشركات الوطنية

فرصة ذهبية لتصدير الخبرة الصناعية المصرية ودعم التصنيع الإقليمي

أشاد عدد من أعضاء البرلمان بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة إقليم كردستان العراق للاستفادة من قدرات الشركات المصرية في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس قوة الدولة المصرية وثقة الأطراف الإقليمية في خبراتها التنموية، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات العربية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة إقليم كردستان العراق للاستفادة من قدرات الشركات المصرية في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، تمثل رسالة واضحة تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الشركات الوطنية، وما تمتلكه من خبرات فنية وقدرات تنفيذية جعلتها محل ثقة إقليمية ودولية.

وقال الدسوقي، في تصريح خاص، لــ صدي البلد إن القيادة السياسية تتحرك برؤية استراتيجية تستهدف تعميق الشراكات الاقتصادية مع الأشقاء العرب، وتحويل الخبرة المصرية المتراكمة في مشروعات البنية التحتية والطاقة إلى فرص استثمار وتعاون حقيقي خارج الحدود، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اللقاء بين الرئيس السيسي ورئيس حكومة إقليم كردستان يؤكد دعم مصر الكامل لوحدة واستقرار العراق، ويعكس دور القاهرة المحوري في تعزيز الأمن والتنمية بالمنطقة، لافتًا إلى أن التعاون مع إقليم كردستان يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات كبرى بجودة عالية وتكلفة تنافسية.

وشدد الدسوقي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة والقطاع الخاص لاقتناص هذه الفرص، وتحويل التوجيهات الرئاسية إلى مشروعات ملموسة تعزز الحضور المصري في الأسواق الإقليمية وتدعم مسار التنمية المستدامة.

في السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة إقليم كردستان العراق للاستفادة من قدرات الشركات المصرية في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، تمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد المصري وزيادة صادرات الخدمات الهندسية والإنشائية للأسواق الإقليمية.

وقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد، إن الشركات المصرية باتت تمتلك خبرات تراكمية كبيرة نتيجة تنفيذ مشروعات قومية عملاقة داخل مصر وخارجها، وهو ما يؤهلها للمنافسة بقوة في الأسواق الخارجية وتحقيق عائد اقتصادي مباشر يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذا التوجه الرئاسي ينسجم مع رؤية الدولة لتنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية، مؤكدة أن التعاون مع إقليم كردستان العراق في مشروعات الطاقة والبنية التحتية سيسهم في تحقيق مصالح مشتركة، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية بالمنطقة.

وشددت النائية على أهمية وجود تنسيق حكومي سريع بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص لترجمة هذه الدعوة إلى اتفاقات تنفيذية واضحة، بما يضمن تعظيم الاستفادة الاقتصادية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

كما أكدت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة إقليم كردستان العراق للاستفادة من قدرات الشركات المصرية في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، تمثل فرصة حقيقية لتوسيع نطاق الدور الصناعي المصري خارج الحدود، وتعزيز حضور الصناعات الوطنية في المشروعات الإقليمية الكبرى.

وقالت متي، في تصريح خاص لـ صدي البلد إن الشركات المصرية العاملة في مجالات المقاولات والطاقة والصناعات المغذية أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة وفق أعلى معايير الجودة، وهو ما يجعلها شريكًا موثوقًا في خطط التنمية التي يتبناها إقليم كردستان العراق خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت عضو لجنة الصناعة أن هذا التوجه الرئاسي يدعم التكامل الصناعي بين مصر والعراق، ويسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخبرات الصناعية المصرية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل وزيادة الصادرات الصناعية.

وشددت النائبة على أهمية استثمار هذه الدعوة عبر إعداد خريطة واضحة للمشروعات القابلة للتنفيذ، وتوفير حوافز تشجيعية للشركات المصرية للمشاركة بفاعلية، بما يحقق مصالح مشتركة ويعزز التنمية المستدامة في المنطقة.