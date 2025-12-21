عماد الدين أديب يكشف تفاصيل فضيحة إبستين المتورط فيها ترامب

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن تداعيات فضيحة إبستين، مهمة جدا لأن اسمه ذكر في الملفات ألف مرة، وقرر ترامب الإفراج عن هذه الملفات.

وأضاف عماد الدين أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن إبستين، هو رجل عام مشهور في أمريكا كان يقيم في جزيرة خاصة به، ويقيم الحفلات الماجنة، والقضية أن في هذه الحفلات كان بها فتيات قاصرات وشخصيات سياسية شهيرة.

وتابع: وقيل أنه كان يصور هذه الشخصيات الشهيرة لابتزازهم ويقوم بالترويج لهذه الفيديوهات، وكان دونالد ترامب صديق لهذا الشخص وكان يتردد عليه وله صور كثيرة في هذه الجزيرة، ونفى ترامب تورطه في هذا الأمر، لكن الملفات التي تم الإفراج عنها وأصبحت علانية ومتاحة، حينما فتحت وجد أن فيها 11 صفحة مختفية وبها كمية حذف لهذه المعلومات أو ما يعرف بالتسويد.

وأكد عماد الدين أديب، أن هذه القضية لم تنته بعد ويمكن أن يكون لها تداعيات أخرى.