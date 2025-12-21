جاستن راسل: إدارة ترامب تمضي في إعادة هيكلة إستراتيجية الأمن القومي رغم تحفظات الكونجرس

قال جاستن راسل، مدير مركز السياسة الخارجية، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعدة لتقديم التوضيحات والتبريرات، لكنها لن تتخلى عن استراتيجيتها للأمن القومي الأمريكي.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الاستراتيجية تُدار حاليًا من قبل الإدارة الأمريكية، مع إشراف الكونجرس كسلطة مدنية رقابية، خاصة فيما يتعلق بالتصريحات العسكرية أو صلاحيات الدخول في حروب أو زيادة الميزانية الدفاعية.

وأشار راسل إلى أن التسريبات الأخيرة خلال الأسابيع الماضية كشفت عن تغييرات مهمة في الاستراتيجية، بما يشمل الدور الأمريكي في أوروبا ومشاركة القوات ضمن حلف الناتو، ومحاولات لتقليص وجود القوات الأمريكية في القارة الأوروبية.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع يعملان على تنفيذ إعادة هيكلة استراتيجية الأمن القومي وفق رؤيتهما، مشيرًا إلى أن التساؤل الرئيس يكمن في مدى فائدة هذه التحولات لصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل.

https://www.youtube.com/shorts/VcAK-Ip2-to