عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو ما بيطيقوش بعض.. فيديو

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن سارة نتنياهو حاولت الصلح بنيهما، بمساعدة ميلانيا ترامب لعمل تقارب شخصي بينهما.

وأضاف عماد الدين أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"،د: ترامب ونتنياهو مابيطيقوش بعض، على المستوى الشخصي وأنا سمعت هذا الكلام وأنا في إسرائيل.

وتابع: نتنياهو اتخانق مع ابنه وابنه ضربه وسافر وساب البلد، وسارة نتنياهو تحاول حاليا الصلح بين الأب والابن.

وذكر أن نتنباهو في حاجة إلى التشاور مع ترامب في بعض الملفات بشأن الوضع في غزة والتعامل مع حماس.

وأوضح أن ابن نتنياهو يعيش في ميامي، حيث مقر منتجع ترامب "ميريلاجو" هذا المنتجع أصبح وسيصبح الكعبة السياسية وليس البيض الأبيض لإنهاء الصفقات الخاصة.