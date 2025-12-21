قمة مرتقبة بين نتنياهو وترامب الأسبوع المقبل.. ملفات غزة وإيران وسوريا ولبنان على الطاولة

يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة في أواخر ديسمبر، و من المتوقع أن تبدأ يوم الأحد 28 ديسمبر، لتشهد اجتماعا مركزيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاغو بفلوريدا يوم الاثنين 29 ديسمبر، وحتى الآن، لم يُحدد موعد الاجتماع رسميا، إذ لا تزال التفاصيل النهائية قيد التنسيق بين مكتب نتنياهو وفريق الرئيس ترامب.



وفق مصادر مطلعة، من المحتمل أن يعقد اجتماع آخر خلال زيارة نتنياهو لبالم بيتش، ما قد يؤثر على الجداول الزمنية ونتائج الزيارة.

ومن أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة إدارة غزة، والتي تشمل ترتيبات إعادة تأهيل المدنيين وآليات الحكم البديلة.



إلى جانب ذلك، ستشمل المباحثات الوضع في سوريا ولبنان وإيران، حيث يُنظر إلى هذه القضايا على أنها استراتيجية وحساسة، وتتطلب تنسيقا دقيقا بين الجانبين، وستركز إسرائيل على المطالب الأمنية الصارمة، بينما تسعى الولايات المتحدة لإدارة الملفات الإقليمية بحذر بما يضمن الحد من التصعيد.



كما أنه من المتوقع أن يلتقي نتنياهو خلال الزيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وممثلين عن الجالية اليهودية المحلية، وكبار الشخصيات الإنجيلية، قبل عودته إلى إسرائيل يوم الخميس، دون حضور صحفيين، على متن طائرة الدولة "جناح صهيون" كما تشير المصادر الإسرائيلية إلى أن خطة الزيارة لا تزال مفتوحة للتغييرات والمفاجآت.