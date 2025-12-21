عماد الدين أديب: النرويج أهم دولة في شمال أوروبا لهذا السبب

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن أهم دولة في شمال أوروبا هي النرويج لأن النرويج تمتلك أهم وأكبر صندوق سيادي في العالم يفوق الأمريكان والروس والصينيين.

وأضاف عماد الدين أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن هناك تحديات تعصف على الاقتصاد العالمي، ومنها التوترات التجارية والتعريفة الجمركية التي فرضها ترامب على أكثر منة 180 دولة حول العالم.

وذكر أن ترامب يرى أنه يتعامل بمنطق الجباية، لكنه لا ينظر إلى أن ثلثي البضائع الرخيصة الثمن كلها مستوردة وليست أمريكية، وبالتالي حينما تفرض ضريبة على الدولة التي ترسل لك بضائع رخيصة، ستقوم هذه الدولة بإضافة ضريبة عقابية أو رد فعل، على الواردات التي تصل إلى أمريكا ويدفعها المواطن الأمريكي بسبب الغلاء.

