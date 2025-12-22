الجدول الزمني لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بانتخابات النواب

يتساءل العديد من المواطنين عن عن المواعيد الزمنية لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 التي تقرر إلغاؤها بقرار من الهيئة .

وفي هذا الشأن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 التي تقرر إلغاؤها بقرار من الهيئة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك داخل وخارج مصر.

وأوضحت الهيئة أن فترة الصمت الانتخابي تبدأ يوم 23 ديسمبر، على أن يُجرى التصويت للمصريين بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، فيما يُعقد التصويت داخل البلاد يومي 27 و28 ديسمبر.

وأكدت الهيئة أن إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة في الدوائر الملغاة سيكون يوم 4 يناير، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الأصوات وفق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.