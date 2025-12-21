برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تعزز صادرات الخدمات المصرية وتفتح أسواقًا للشركات الوطنية

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة إقليم كردستان العراق؛ للاستفادة من قدرات الشركات المصرية في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، تمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد المصري، وزيادة صادرات الخدمات الهندسية والإنشائية للأسواق الإقليمية.

وقالت الكسان، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن الشركات المصرية باتت تمتلك خبرات تراكمية كبيرة نتيجة تنفيذ مشروعات قومية عملاقة داخل مصر وخارجها، وهو ما يؤهلها للمنافسة بقوة في الأسواق الخارجية وتحقيق عائد اقتصادي مباشر يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذا التوجه الرئاسي ينسجم مع رؤية الدولة لتنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية، مؤكدة أن التعاون مع إقليم كردستان العراق في مشروعات الطاقة والبنية التحتية سيسهم في تحقيق مصالح مشتركة، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية بالمنطقة.

وشددت النائبة على أهمية وجود تنسيق حكومي سريع بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص لترجمة هذه الدعوة إلى اتفاقات تنفيذية واضحة، بما يضمن تعظيم الاستفادة الاقتصادية وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.