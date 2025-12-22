برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الاستقرار المالي وتحصن الاقتصاد المصري أمام التحديات

أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بـ مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، مؤكدًا أنها تعكس رؤية واضحة لإدارة الاقتصاد الوطني في مرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات التنسيق والانضباط المؤسسي.

وأكد زكريا أن تشديد الرئيس على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي يمثل حجر الزاوية في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وضمان استدامة المؤشرات الإيجابية التي بدأ الاقتصاد المصري في تحقيقها، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، من خلال ضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية، يُعد رسالة طمأنة مباشرة للمواطن المصري، ويؤكد أن الدولة تضع استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية في صدارة أولوياتها.

وأشار النائب أحمد سمير زكريا إلى أن ما تم عرضه بشأن تحسن مؤشرات الموازنة العامة وتحقيق الفائض الأولي وخفض نسبة الدين للناتج المحلي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، ويؤسس لمرحلة أكثر توازنًا في إدارة الموارد، خاصة مع توجيه الرئيس بخفض أعباء خدمة الدين وتحسين هيكل المديونية.

وأضاف أن توجيهات الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة، وتفتح المجال لتوجيه موارد أكبر نحو القطاعات الخدمية والتنمية البشرية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.

كما أكد على أن هذه التوجيهات الرئاسية تمثل خارطة طريق اقتصادية متكاملة، وتؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.