أول تعليق من إدوارد بعد تعرضه لوعكة صحية.. خاص

طمأن الفنان إدوارد جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، مؤكدًا أنه بخير بعد تعرضه لالتواء بسيط في القدم، مشيرًا إلى أنه أنهى حلقته على الهواء دون أي مشكلات.

وقال إدوارد في تصريحات خاصة، إنه يشعر بحالة جيدة، موجّهًا الشكر لكل من سأل واطمأن عليه، كما وجّه رسالة شكر لجمهوره على دعمه واهتمامه.

من جانبها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا أوضحت فيه أن الفنان إدوارد تعرض لالتواء بسيط في القدم، وهو أمر عارض لا يدعو للقلق، وقد تم التعامل معه طبيًا على النحو المعتاد.

وأكدت النقابة أن الحالة الصحية للفنان إدوارد مستقرة وجيدة للغاية، ويمارس حياته بشكل طبيعي، ولا يعاني من أي مشكلات صحية تستدعي القلق.



كما ناشدت نقابة المهن التمثيلية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والابتعاد عن التهويل ونشر الشائعات، مؤكدة أن صحة الفنان إدوارد “بخير”، ومتمنية له دوام الصحة والعافية.

تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري