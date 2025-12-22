قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

نجوم الدوري المصري يخطفون الأضواء في كأس أمم أفريقيا

رباب الهواري

تشهد منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية حضورًا قويًا لنجوم الدوري المصري، الذين يمثلون منتخباتهم الوطنية بطموحات كبيرة، في ظل ما يمتلكونه من خبرات اكتسبوها داخل الملاعب المصرية، سواء مع الأهلي أو الزمالك أو باقي الأندية الجماهيرية. 

ويترقب عشاق الكرة الإفريقية ظهور هؤلاء اللاعبين وتأثيرهم في مباريات اليوم.

الدوري المصري.. بوابة النجومية القارية

لطالما كان الدوري المصري أحد أهم المصادر الرئيسية للمواهب في القارة السمراء، حيث اعتادت المنتخبات الإفريقية الاعتماد على لاعبين ينشطون داخل مصر، لما يتميز به الدوري من قوة تنافسية وضغط جماهيري كبير يصقل خبرات اللاعبين ويجهزهم للمحافل الكبرى.

شيكوبانزا يمثل الزمالك في المحفل القاري

يستعد لاعب الزمالك شيكوبانزا للظهور مع منتخب بلاده في منافسات كأس الأمم الإفريقية، حيث يعول عليه الجهاز الفني كثيرًا لما يملكه من إمكانات فنية وقدرة على صناعة الفارق في الثلث الهجومي. ويأمل جمهور الزمالك أن ينعكس ظهوره القاري بشكل إيجابي على مستواه مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

أليو ديانج.. ركيزة مالي القادمة من الأهلي
 

من جانبه، يخوض أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي تحديًا جديدًا مع منتخب مالي، حيث يُعد أحد العناصر الأساسية في تشكيل منتخب بلاده. ويعتمد عليه الجهاز الفني المالي في الربط بين الدفاع والهجوم، مستفيدًا من خبراته الكبيرة التي اكتسبها مع الأهلي في البطولات الإفريقية والمحلية.

ثقة الأجهزة الفنية في لاعبي الدوري المصري

تعكس مشاركة لاعبي الدوري المصري في أمم أفريقيا حجم الثقة التي توليها الأجهزة الفنية للمنتخبات الإفريقية في مستوى المنافسة داخل مصر. فالتواجد المستمر في مباريات قوية محليًا وقاريًا يمنح اللاعبين الجاهزية الذهنية والبدنية المطلوبة لمثل هذه البطولات الكبرى.

مكاسب مزدوجة للأندية والمنتخبات

لا تقتصر أهمية مشاركة لاعبي الدوري المصري في كأس الأمم الإفريقية على المنتخبات فقط، بل تمتد فوائدها إلى الأندية المصرية، التي تستفيد من ارتفاع القيمة التسويقية للاعبين، واكتسابهم خبرات دولية تنعكس على أدائهم محليًا.

أنظار الجماهير تترقب التألق

ومع انطلاق المباريات، تبقى أنظار الجماهير المصرية والإفريقية موجهة نحو نجوم الدوري المصري، في انتظار بصماتهم القوية، على أمل أن يكونوا كلمة السر في مشوار منتخباتهم نحو الأدوار المتقدمة من البطولة.


 

كأس الامم الافريقية اخبار الرياضة منتخب مالي

