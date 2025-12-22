محمد طارق أضا يرفض قرار كاف: إقامة أمم إفريقيا كل عامين ضروري

أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية ينعكس دائمًا بحالة خاصة على الجماهير، مشيرًا إلى أن ملامح السعادة والاهتمام تظهر بوضوح مع بداية المنافسات، لما تحمله البطولة من ذكريات لا تُنسى لدى عشاق الكرة في القارة السمراء.

أوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إقامة البطولة كل أربع سنوات تستحق إعادة نظر، معتبرًا أن القارة الأفريقية في حاجة ماسة لبطولة تُقام كل عامين كعادتها، من أجل ضمان تطور مستمر على مستوى المنتخبات، ودفع عجلة العمل في البنية التحتية والمنشآت الرياضية بشكل دائم.

أشار إلى أن لكل مشجع إفريقي ذكريات خاصة مع كأس الأمم، لافتًا إلى أن نسخة 2008 ستظل واحدة من أكثر النسخ متعة للمصريين، إذ الجيل الذهبي الذي توج باللقب آنذاك، معربًا عن أمله في أن تكون نسخة المغرب 2025 أفضل للكرة المصرية، وأن يكتب اللقب فيها باسم منتخب مصر.

وعن المباراة الافتتاحية، قال محمد طارق أضا إن منتخب المغرب بدأ البطولة بقوة بعد فوزه بهدفين دون رد، مستفيدًا من خبرات لاعبيه، لكنه في الوقت نفسه أشاد بروح منتخب جزر القمر، الذي أبدى رغبة واضحة في المنافسة على بطاقة التأهل من المجموعة، رغم الفوارق الفنية الكبيرة بينه وبين المنتخب المغربي.