بهدفه الافتتاحي في كأس الأمم الأفريقية 2025... تاريخ حافل لـ دياز مع المغرب

تألق الساحر المغربي إبراهيم دياز مع منتخب المغرب اليوم في المباراة الافتتاحية أمام جزر القمر في منافسات بطولة كاس الأمم الأفريقية.

وشارك دياز مع المنتخب المغربي في 15 مباراة، وساهم في 11 هدفا وأحرز 9 أهداف و2 أسيست.

كما شارك منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية وفي تصفيات أمم أفريقيا، وفي تصفيات كأس العالم، ووصل لهدفه الـ 7 في أخر 7 مباريات رسمية رفقة أسود الأطلس.

حقق منتخب المغرب الفوز على منتخب جزر القمر 2-0، في إطار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.