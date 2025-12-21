موتسيبي يعلن افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية

وجه موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الشكر إلى الملك محمد السادس ومولاي حسن ولي العهد وحكومة المغرب والشعب المغربي والاتحاد الملكي برئاسة فوزي لقجع علي تنظيم بطولة كاس الامم الأفريقية .



وأكد رئيس الكاف في افتتاح البطولة "أرحب برئيس الفيفا سوف نبرز افضل اللاعبين في افريقيا ونرحب بشعوب العالم … رسالتنا في افريقيا هي توحيد شعوبنا عبر كرة القدم .

وأضاف : "منتخب المغرب جعل شعب المغرب فخورا وقارة أفريقيا فخور به ولقد أظهر المغرب للعالم أنه منتخب تاريخي في مونديال 2022".



وأعلن رسميا انطلاق رسميا كأس أمم إفريقيا في المغرب وشكرا للمغرب وقارة افريقيا



يلتقي مساء اليوم الأحد منتخب جزر القمر مع نظيره منتخب المغرب البلد المستضيف في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.