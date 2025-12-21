قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بالصور .. انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب وسط عروض مذهلة

افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية
افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية
حسام الحارتي

انطلقت فعاليات حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب، بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

يترّقب عشاق الكرة الإفريقية انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تتجه الأنظار إلى مباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب المغرب ونظيره منتخب جزر القمر، في مواجهة قوية تقام على ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الأولى).

تاريخ مواجهات منتخب المغرب وجزر القمر

أقيم أول لقاء بين المنتخبين في تصفيات كآس أمم إفريقيا 2019 حيث استقبل المنتخب المغربي نظيره القمري بالرباط وتمكن في تحقيق الفوز بهدف دون رد.

وفي لقاء الإياب، فُرض التعادل الإيجابي (2-2) على منتخب المغرب، بعدما وجد نفسه متأخرًا بهدفين، قبل أن يعود في النتيجة.

وتجدد الموعد بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور مجموعات نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون حيث أكد أسود الأطلس تفوقهم ونجاحهم وتحقيق الفوز بثنائية نظيفة

وفي 2 ديسمبر الحالي 2025، خلال نهائيات كأس العرب في قطر، فاز منتخب المغرب بنتيجة 3–1 على جزر القمر.

مواعيد مباريات أمم إفريقيا من اليوم وحتى النهائي

الأحد 21 ديسمبر

المجموعة الأولى
المغرب VS جزر القمر – 9 مساءً

الإثنين 22 ديسمبر
المجموعة الأولى
مالي VS زامبيا – 4 عصرًا
المجموعة الثانية
جنوب إفريقيا VS أنجولا – 7 مساءً
مصر VS زيمبابوي – 10 مساءً

الثلاثاء 23 ديسمبر

المجموعة الرابعة
السنغال VS بوتسوانا – 2:30 عصرًا
الكونغو الديمقراطية VS بنين – 5 مساءً
المجموعة الثالثة
نيجيريا VS تنزانيا – 7:30 مساءً
تونس VS أوغندا – 10 مساءً

الأربعاء 24 ديسمبر

المجموعة الخامسة
بوركينا فاسو VS غينيا الاستوائية – 2:30 عصرًا
الجزائر VS السودان – 5 مساءً

المجموعة السادسة
كوت ديفوار VS موزمبيق – 7:30 مساءً
الكاميرون VS الجابون – 10 مساءً

الجمعة 26 ديسمبر

المجموعة الثانية
أنجولا VS زيمبابوي – 2:30 عصرًا
مصر VS جنوب إفريقيا – 5 مساءً
المجموعة الأولى
زامبيا × جزر القمر – 7:30 مساءً
المغرب VS مالي – 10 مساءً

السبت 27 ديسمبر
المجموعة الرابعة
بنين VS بوتسوانا – 2:30 عصرًا
السنغال VS الكونغو الديمقراطية – 5 مساءً
المجموعة الثالثة
أوغندا VS تنزانيا – 7:30 مساءً
نيجيريا VS تونس – 10 مساءً

الأحد 28 ديسمبر
المجموعة السادسة
الجابون VS موزمبيق – 2:30 عصرًا
المجموعة الخامسة
غينيا الاستوائية VS السودان – 5 مساءً
الجزائر VS بوركينا فاسو – 7:30 مساءً
المجموعة السادسة
كوت ديفوار VS الكاميرون – 10 مساءً

الإثنين 29 ديسمبر
المجموعة الثانية
أنجولا VS مصر – 6 مساءً
زيمبابوي VS جنوب إفريقيا – 6 مساءً
المجموعة الأولى
جزر القمر VS مالي – 9 مساءً
زامبيا VS المغرب – 9 مساء

الثلاثاء 30 ديسمبر
المجموعة الثالثة
تنزانيا VS تونس – 6 مساءً
أوغندا VS نيجيريا – 6 مساءً
المجموعة الرابعة
بنين VS السنغال – 9 مساءً
بوتسوانا VS الكونغو الديمقراطية – 9 مساءً

الأربعاء 31 ديسمبر
المجموعة الخامسة
غينيا الاستوائية VS الجزائر – 6 مساءً
السودان VSبوركينا فاسو – 6 مساءً
المجموعة السادسة
الجابون VS كوت ديفوار – 9 مساءً
موزمبيق VS الكاميرون – 9 مساءً

الأدوار الإقصائية

ثمن النهائي: 3 – 6 يناير

ربع النهائي: 9 – 10 يناير

نصف النهائي: 14 يناير

مباراة الثالث والرابع: 17 يناير
النهائي : 18 يناير

المغرب الكرة الإفريقية بطولة كأس أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا

كندة علوش وعبلة سلامة
أضرار الإندومي على الأطفال
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
