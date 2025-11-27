قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حازم إمام يكشف حقيقة رهن عودة أرض الزمالك بأكتوبر بـ استقالة مجلس النادي
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج
مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
ربط المتحف الكبير بـ الأقصر والمواقع الأثرية المصرية | خبير يوضح
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت
رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس
وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن
دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل
اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح
خدمات

الضأن يبدأ من 350 جنيهًا.. تباين أسعار اللحوم اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

تباين أسعار اللحوم
تباين أسعار اللحوم
خالد يوسف

تباينت أسعار اللحوم في محلات الجزارة والمنافذ البلدية اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، وكذلك منافذ البيع الخاصة بوزارة الزراعة ووطنية، لتتأرجح أسعار اللحوم البقري ما بين 350 إلي 375 جنيها والبرجر والكفتة البلدية 285 و اللحوم الجملي أو المفروم الجملي 380 جنيها والكبدة الجاموسي و البقري 440 جنيها بحسب التجار.

تباين الأسعار بين المنافذ الثابتة والمتنقلة

أفاد عدد من التجار، بأن أسعار اللحوم في المنافذ الثابتة والمتنقلة تأرجحت ما بين 290 جنيها للجاموسي إلي 320 في البقري والضاني 350 جنيها .

وقال التجار، إن سعر كيلو الإسكالوب البقري في السوبر ماركت 420 جنيها، و السمانة 420 جنيها و الفخدة الأمامية أو الخلفية 420، والكفتة البلدية وكفتة داوود باشا 280، والإنتركوت البلدي 420، والمفروم 320، ولحوم الجمال "الصغيرة" 380 جنيها، ولحوم الماعز 470 جنيها، ولحوم السن البقري بـ 400 جنيه.

الزراعة ووطنية تسعيان الى استقرار الأسعار

تستمر منافذ وزارة الزراعة ومنافذ وطنية، بتوفر اللحوم خلالهما، من خلال طرح كميات تساعد على بقاء الأسعار مستقرة.

وتساعد وفرة المعروض على إبقاء السوق في حالة هادئة، وتوفير اختيارات متنوعة تناسب شرائح واسعة من المستهلكين الباحثين عن أسعار مقبولة تتوافق مع ميزانياتهم الغذائية.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ الزراعة ووطنية

وفيما يلي نرصد آخر تحديث للأسعار، والتي جاءت على النحو التالي:-

ـ سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز الكبير نحو 360 جنيهًا.

ـ سجل سعر اللحم الكندوز نحو 410 جنيهات.

ـ سجل سعر اللحوم البتلو نحو 420 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحوم الضأن نحو 420 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم الجملي نحو 300 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو اللحوم كندوز نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

ـ سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الموزة نحو 295 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

الضأن يبدأ من 350 جنيهًا أسعار اللحوم منافذ الزراعة ووطنية محلات الجزارة

