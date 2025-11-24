بني سويف تتسلم 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

تسلمت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، 2 طن لحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة، بحضور الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، والشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ببني سويف.



وأكد السكرتير العام المساعد للمحافظة أحمد جمال الدين ، في بيان اليوم ، تقديم التيسيرات اللازمة لتوزيع اللحوم وإيصالها لمستحقيها، تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم.



وأشاد بمشروع صكوك الأضاحي والإطعام لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للفئات والأسر الأولى بالرعاية، معرباً عن تقديره للمساهمين في المشروع باعتباره من المشروعات الناجحة التي تُنفذها الوزارة بقيادة فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.