بشير العدل يكشف خريطة مستقبل الاقتصاد الأخضر وتأثيره على الصناعة المصرية

أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي بشير العدل، أن مصر أصبحت واحدة من الدول التي حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الاعتماد على الطاقة النظيفة، مستفيدة من إمكاناتها الطبيعية وقدرتها على الدخول بقوة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يُعد الوقود الأكثر تطورًا ونقاءً على مستوى العالم.

وخلال لقائه على قناة النيل للأخبار، أوضح "العدل" أن الهيدروجين الأخضر يختلف عن باقي الأنواع، لأنه خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في الصناعات المستقبلية، خاصة القطاعات التي تتطلب طاقة عالية وتحتاج للامتثال للمعايير البيئية الدولية.

اشتراطات دولية جديدة لمرور الصادرات المصرية

وأشار "العدل" إلى أن التوجّه نحو الطاقة النظيفة لم يعد خيارًا، بل أصبح شرطًا دوليًا لدخول المنتجات إلى الأسواق العالمية، حيث يتم الآن تصنيف المنتجات وفق "كود تصنيعي" يحدد حجم الطاقة النظيفة المستخدمة خلال عملية الإنتاج.

وأوضح أن الدول الكبرى أصبحت تربط دخول منتجات أية دولة بنسبة استخدامها للطاقة المتجددة، وهو ما جعل مصر تتحرك مبكرًا نحو تبنّي حلول خضراء داخل مصانعها.

وشدد "العدل" على أن اعتماد الصناعات المصرية على مصادر الطاقة النظيفة يمنحها ميزة تنافسية أمام المنتجات العالمية، ويجعلها أكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، كما يعزز مكانتها بين الدول الصناعية الحديثة.

وأضاف أن هذا التوجه ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات ورفع قدرة الدولة على توفير العملة الصعبة، ما يمثل داعمًا قويًا لخطط التنمية.

مصر في طريقها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة

وتوقع العدل أن تصبح مصر خلال السنوات المقبلة مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة بفضل المشروعات الجارية في مجال الهيدروجين الأخضر ومحطات الطاقة المتجددة، وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية التي وضعت ملف الطاقة في مقدمة أولويات الدولة.