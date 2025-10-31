قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زاهي حواس يكشف سرا لأول مرة عن سبب وفاة "توت عنخ آمون".. فيديو
بعد اقتراب تسجيله في اليونسكو .. لماذا يُعد الكشري وجبة "سوبر فوود"؟
خالد طلعت يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد..من هو؟
عمرو أديب مشيدا برجال الداخلية: اعرف ناس بقالها 10 أيام منمتش
تقرير سعودي : مدرب الخلود السابق يقترب من الزمالك
أول مانشيت الهيروغليفية .. عدد خاص لصحيفة أخبار اليوم بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
رئيس اتحاد اليد: تعلمنا من دروس الماضي في مواجهة إسبانيا.. وحلمنا العودة بكأس العالم
تعرف على صاحب فكرة نقل تمثال رمسيس الثاني إلى المتحف المصري الكبير
ذكاء التكنولوجيا وعبقرية التاريخ| المتحف المصري الكبير يدخل عصر الذكاء الصناعي.. إدارة وتشغيل بـ “إنترنت الأشياء”
أزمة لـ محمد صلاح داخل ليفربول بسبب الوجوه الجديدة.. ما القصة؟
حواس: كرسي العرش الأهم في آثار توت عنخ آمون ولم تسافر للخارج أبدا
عمرو أديب يكشف مفاجآت افتتاح المتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير قطاع الأعمال: مؤتمر الهيدروجين الأخضر فرصة نحو التحول للطاقة النظيفة

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
عادل نصار

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن انعقاد مؤتمر عالمي للهيدروجين الأخضر لأول مرة في إفريقيا على أرض مصر؛ يُمثل يومًا قويًا، ورسالة واضحة للعالم حول التوجه المصري نحو الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث، تأتي في توقيت مهم، وتسعى من خلالها إلى تقديم عدة رسائل قوية.

وأوضح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات على فضائية “المحور”، أن أبرز هذه الرسائل تتمثل في تزعم إفريقيا في الطاقة النظيفة، مشددًا على أن انعقاد المؤتمر في مصر هو رسالة للعالم بأن القاهرة تتزعم هذا المجال في القارة السمراء.

وأكد أن مصر تسعى إلى تطبيق الطاقة النظيفة؛ لتنمية المشروعات، داعيًا العالم للمشاركة في هذا المسعى، بقوله: “هذا المؤتمر الذي يُعقد لأول مرة في مصر، هو رسالة قوية للعالم كله بأننا نسعى لتطبيق الطاقة النظيفة لتنمية المشروعات لدينا بالتعاون مع جميع الوزارات”.

ولفت المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن ثاني هذه الرسائل تتمثل في دعم التصدير وتقوية الموقف في "سيبام"، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر يُمثل قيمة مضافة كبيرة لكل المشروعات، وسيكون داعمًا قويًا لمصر في عملية التصدير.

وأوضح أن هذا التوجه سيقوي الموقف المصري بشكل كبير فيما يتعلق باتفاقية سيبام (CBAM) مع الاتحاد الأوروبي، والتي تفرض رسومًا على واردات الكربون، علاوة على ربط الهيدروجين بالصناعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الهيدروجين الأخضر هو طاقة متجددة ستستخدم في صناعات كثيرة، أبرزها صناعات الأسمدة، التي تُعد أحد المخرجات الرئيسية لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأكد على وجود سبق تاريخي ومبادرات حالية في هذا المجال، وهناك جهوزية واضحة من شركات مثل كيما والنصر للأسمدة والدلتا التي بدأت بالفعل في هذا المجال، مشيرًا إلى أن شركة "كيما جاز" لها مبادرة وسبق في إفريقيا، حيث بدأت مشروع الهيدروجين منذ عام 1960.

وأكد أن العمل جارٍ حاليًا على تطوير وتجديد هذا المشروع، بما يتناسب مع قيمته وارتباطه بالهيدروجين الأخضر الحديث، وسيُعلن عنه قريبًا.


 

