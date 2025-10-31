قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اقتراب تسجيله في اليونسكو .. لماذا يُعد الكشري وجبة "سوبر فوود"؟
خالد طلعت يكشف مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد..من هو؟
عمرو أديب مشيدا برجال الداخلية: اعرف ناس بقالها 10 أيام منمتش
تقرير سعودي : مدرب الخلود السابق يقترب من الزمالك
أول مانشيت الهيروغليفية .. عدد خاص لصحيفة أخبار اليوم بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
رئيس اتحاد اليد: تعلمنا من دروس الماضي في مواجهة إسبانيا.. وحلمنا العودة بكأس العالم
تعرف على صاحب فكرة نقل تمثال رمسيس الثاني إلى المتحف المصري الكبير
ذكاء التكنولوجيا وعبقرية التاريخ| المتحف المصري الكبير يدخل عصر الذكاء الصناعي.. إدارة وتشغيل بـ “إنترنت الأشياء”
أزمة لـ محمد صلاح داخل ليفربول بسبب الوجوه الجديدة.. ما القصة؟
حواس: كرسي العرش الأهم في آثار توت عنخ آمون ولم تسافر للخارج أبدا
عمرو أديب يكشف مفاجآت افتتاح المتحف المصري الكبير
وزير الدفاع الياباني: جميع الخيارات مطروحة لتعزيز القدرات الدفاعية بما في ذلك الغواصات النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لم نأمن لأحد.. الدويري يكشف تفاصيل دقيقة عن تنفيذ صفقة شاليط

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشف اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، عن تفاصيل دقيقة لتنفيذ صفقة الإفراج عن جلعاد شاليط، مشيراً إلى أن رجال المخابرات لم يشعروا بالأمان لأي طرف آخر سوى الاستعدادات المصرية طوال فترة العملية.

وتابع الدويري خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" مع الإعلامي سمير عمر على شاشة القاهرة الإخبارية: "القلق جزء طبيعي من مهمة كهذه، وطوال الليل لم نغفُ حتى يتم التنفيذ بدقة".

وأكد أن العملية تم تقسيمها إلى أربع مجموعات رئيسية:

مجموعة التأمين: تضم القوات المسلحة ووزارة الداخلية، مسؤولة عن تأمين المناطق من العريش حتى رفح والمعبر المصري.

مجموعة الاستلام: مكلفة باستلام شاليط من غزة ونقله عبر معبر رفح إلى كرم أبو سالم.

مجموعة النقل: ضباط من المخابرات العامة برفقة فرد من الصليب الأحمر على كل أتوبيس لضمان سلامة الأسرى.

مجموعة الإشراف: غرفة عمليات بالقاهرة تعمل 24 ساعة لمتابعة كل خطوة ومنع أي طارئ.

 وأضاف الدويري أن شاليط وصل ضمن 4 أو 5 سيارات متشابهة، وتم نزوله عند بداية المعبر المصري بصحبة أحد ممثلي حماس، ثم أُجريت له مقابلة تليفزيونية قصيرة قبل نقله إلى معبر كرم أبو سالم تمهيداً لدخوله إسرائيل.

وأكد  الدويري على أن التخطيط المصري والتنسيق الدقيق بين جميع الأطراف كانا العامل الأساسي في نجاح العملية دون أي مشاكل أو حوادث.

اللواء محمد إبراهيم الدويري وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق صفقة الإفراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

عبير صبري

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في حفل تنصيب القس توما فخري ليب راعيا لكنيسة ببا الإنجيلية

تمثال رمسيس داخل المتحف المصري الكبير

واجهةً تليق بعظمة مصر وتاريخها.. اتحاد العمال عن المتحف الكبير

الرئيس عبد الفتاح السيسي

جامعة عين شمس تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

بعد اقتراب تسجيله في اليونسكو .. لماذا يُعد الكشري وجبة "سوبر فوود"؟

فوائد الكشري المصري
فوائد الكشري المصري
فوائد الكشري المصري

وفد طبي يتفقد مستشفى الصالحية الجديدة لمتابعة جودة الخدمة وحسن التعامل مع المواطنين

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ماذا يحدث عند تناول الرياضيين البنجر؟.. يحسن اللياقة البدنية والأداء

فوائد تناول البنجر للرياضيين
فوائد تناول البنجر للرياضيين
فوائد تناول البنجر للرياضيين

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد