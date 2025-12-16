أهالي منوف يطالبون بتدخل عاجل بعد انهيار ضريح مسجد أثري وظهور عظام

تقدم أهالي مدينة منوف في محافظة المنوفية باستغاثة عقب انهيار ضريح مسجد الملاح بالمدينة وظهور رفات كانت موجودة أسفل الضريح.

وأكد الأهالي أن المسجد تم هدمه منذ أكثر من 5 سنوات عقب إغلاقه عام 2018 بقرار من وزارة الأوقاف تمهيدا لإزالته وإعادة بنائه.

وتابع الأهالي أنه تم هدم المسجد وتبقي الضريح في الشارع ومدفون فيه صاحب المسجد منذ سنوات كثيرة، مؤكدين أنه تم البدء في الحفر لإعادة بناء المسجد ولكن توقف بسبب وجود المسجد بمنطقة أثرية.

وأوضح الأهالي، أن المسئولين عن بناء المسجد قاموا بعمل حفرة عميقة وعلي رأسها الضريح موجود في الشارع وفوجئ الأهالي مع سقوط الأمطار بانهيار المكان الذي يوجد به الضريح وظهور رفات وعظام موجودة في الضريح.

وناشد الأهالي بسرعة نقل الرفات حيث إنها أصبحت في مهب القطط والكلاب للعبث بها وسرعة بناء المسجد حيث إنه مسحد أثري له قيمة كبيره بين أبناء المدينة.