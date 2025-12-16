وفاة مدرس أثناء انتظاره القطار بمحطة في المنوفية

توفي مدرس أثناء انتظاره القطار بمحطة قطارات اسطنها التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة الباجور بسقوط شخص أثناء انتظاره القطار بمحطة قطارات اسطنها، وتبين وفاته.

بالانتقال، تبين وفاة “ح. غ”، 48 سنة، مدرس، بأزمة قلبية مفاجئة أثناء انتظاره القطار.

فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى الباجور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية اسطنها، حيث اكدوا أن الراحل يتسم بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع.

وتنتظر أسرته إنهاء الإجراءات لدفنه في مقابر الأسرة في القرية.